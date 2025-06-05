外資買盤歸隊、基本面展現韌性 越股多頭列車啟動

5月外資大力回補越南股市，根據統計，外資買超越股逾0.24億美元，為2025年首次淨流入月份，外資歸隊也進一步帶動越股低點反彈，胡志明指數在4月9日從觸波段低點後，截至5月30日上漲逾兩成，技術線型呈現多頭排列。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，這波買盤多集中在權值地產股及特定金融股，主要受惠三大利多：一、美、越關係持續正向發展；二、外資持續擴大越南投資；三、當地企業持續高速成長，建議持續定期定額越南基金，抓住越南長線成長機會。

今年1月至４月，外資連續賣超越股，5月則首次由賣轉買，進一步細看資金流向，買盤多數集中在權值股如：Vingroup（溫納集團）、TCB（越南科技銀行）、HPG（和平集團）、FPT（FPT 通訊集團）、VNM（越南牛奶）等。

川普集團副總裁、川普次子艾瑞克·川普在5月中旬親赴越南，參與價值15億美元的豪華住宅及高爾夫球場綜合開發項目的奠基儀式，越南總理范明政也親自出席。與此同時，川普集團也在評估在胡志明市興建一棟摩天大樓的可能性，此投資案為川普集團在東亞的最大項目，市場解讀具高度政治與經濟重要性。消息一出，連帶拉升房地產族群股價漲勢。

張晨瑋補充，越南即將與美國展開第三輪關稅貿易談判，承諾將大幅擴大進口美國農/林/漁業產品，以確保通過貿易再平衡措施減少美方疑慮。在第三輪貿易談判前，越南再次釋出善意，期待雙方盡速取得共識方案。此前已順利結束二輪談判，並確定部分議題已接近雙方共識，從官方釋出的訊息顯示，雙邊合作氛圍正向，儘管談判細節暫時揭露，但從若干外圍事件，例如川普集團投資案，能反應出美越經貿關係再次升級。

張晨瑋表示，美、越關係持續正向發展，今年來越南海外國直接投資動能也維持強勁動能，前四個月FDI註冊金額高達138億美元，年增約40%，創近年新高，呼應近月國際知名織品、零售以及科技品牌陸續宣布加碼投資越南，包括知名服飾品牌H&M砸下10億美元建設高科技循環紡織品中心，日本最大零售商永旺（Aeon）也計畫在2030年之前將店面數量擴增八倍。

在企業盈餘方面，統計今年第1季越南上市企業淨利率年增率約 26%，為連續第六季正成長，且多數企業對今年業績指引維持樂觀。「觀察去年越南上市企業總營收占比，扣除金融和不動產後，其中 18%來自出口，僅有 2%來自出口美國營收，意味美國關稅政策造成的實際中國信託投信 CTBC Investments Co., Ltd. P.2威脅應落在可控範圍。」張晨瑋補充。

另外，越南4月出口額年增躍升至19.8%，5月上旬出口初值年增也達14.7%，顯示因應國際客戶需求，越南前置出口活動持續旺盛，各面向經濟數據皆顯示越南基本面具強勁韌性。隨貿易談判推進，且越南本地貨幣及財政政策持續支持經濟成長，越股盼延續反彈態勢，操作上建議可持續定期定額，抓住越南長線成長機會。

中國信託越南機會基金為台灣規模最大的主動式越南基金，聚焦越南當地金融、房地產、原材料、工業等獲利前景佳的企業。透過專業團隊主動操作，即時掌握越南具利基題材、成長潛力佳之企業，緊跟越南成長動能。