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鴻華先進營收／5月3.42億元、月減27.6% 下半年展望看好

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻華先進-創（2258）5日公布2025年5月營收為3.42億元，月減27.6%，年減74%。隨著新款Model B規劃下半年量產，加上三菱汽車代工訂單，未來展望看好。

鴻華表示，5月乘用車營收占比66.3%、電動巴士營收占比33.2%、技術服務營收占比0.5%。至於2025年累計前5月營收為25.69億元，年減24.7%，其中，乘用車營收占比88.9%、電動巴士營收占比10.2%、技術服務營收占比0.9%。

鴻華董事長劉揚偉之前表示，目前鴻華的合作夥伴有三個，第一個是納智捷，第二個美國夥伴，今年底會知道，第三個就是三菱汽車。是否有更多傳統車廠訂單？他說，日本、歐洲、美國都有。是否與其他日本車廠合作？他強調，都在洽談中，因為趨勢就是這樣。

他說，今年底到明年初，鴻華在北美市場的車子開始賣，是Model C車款會出口到美國，會在美國市場買得到，是重大代表意義，這個影響也非常大，都是剛開始，陸續會有其他車廠訂單，將會是未來機會。

美國 營收

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