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群光營收／5月81.24億元 月增1%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

群光（2385）5日公告5月合併營收81.24億元，月成長1%，年減5%，影像與電源營收均呈現月增。累計今年前五月合併營收394.29億元，年成長1%。

群光表示，今年受到川普關稅政策影響，品牌客戶皆謹慎以對，雖然目前為關稅暫緩課徵90天期內，市場需求仍較為保守，不過依然有表現亮眼的產品，目前消費者普遍期待筆電擁有高品質的影像表現，因此群光的筆電相機模組受惠於規格升級，價格穩定向上；針對商用市場的監控攝影機亦較不受市場不確定性的干擾，今年以來需求暢旺，來自歐美客戶訂單十分踴躍，均由群光泰國廠全力趕工；此外，由於RTX50系列GPU出貨漸趨順暢，有利於群光集團擴大第2季的大瓦特數電競筆電電源出貨，推升營收成長。

在客戶要求下，群光今年將繼續擴大泰國產能規模，目前群光集團已有三座泰國廠，其中兩座新廠正在加速量產中，預計今年整體泰國廠營收貢獻可達25~30%，主要供應美國市場。

電競筆電 群光 營收

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