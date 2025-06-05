外資買超驟減、投信也變心 三大法人賣超65億元

台股5日陷入震盪，盤初在台積電（2330）觸及千元關卡，加上記憶體、生醫等族群續強推動下，集中市場一度上漲120.84點、來到21,738.93點，但機器人及AI概念股多頭休憩，加上貨櫃三雄齊跌逾5%，拖累指數一度回落至21,626.74點、僅小漲8.65點，尾盤買單加碼台積電、廣達（2382）、金像電（2368）、中信金（2891），但調節鴻海（2317）、金控雙雄，終場指數收21,674.43點，上漲56.34點，漲幅0.26%，成交量降至3,587.3億元，三大法人賣超65.04億元。

統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）再小幅加碼0.66億元，投信止步連12買、轉賣超25.53億元；自營商又轉賣超（合計）40.17億元，其中自營商（自行買賣）買超2.7億元、自營商（避險）賣超42.87億元。

盤面上，千金族群經過一番動盪，仍維持16千金，其中，股王信驊（5274）續漲3.35%、收4,160元，祥碩（5269）、嘉澤（3533）也跟漲逾3%，表現相對出色；台積電、材料-KY（4763）盤中最高攀上1,000元及1,020元，終場則分別高收在998元、989元。

統計5日集中市場成交量超過10萬大張個股有7檔，股價有DRAM雙雄、國泰金、台泥收高。依成交量排序，分別為：群益台灣精選高息成交量306,593張、股價跌1.17%、收21.98元；南亞科成交量219,992張、股價漲6.6%、收52.5元；國泰金成交量169,971張、股價漲2.16%、收66.1元；中信金成交量109,753張、股價跌3.06%、收41.2元；台泥成交量107,927張、股價漲1.85%、收27.5元；華邦電成交量105,936張、股價漲2.55%、收18.1元；陽明成交量104,012張、股價跌5.35%、收74.3元。

5檔成交值破百億元個股股價漲多跌少，南亞科升勢最強。依成交值排序分別為：台積電成交值242.69億元，股價漲0.81%、收998元；聯發科成交值191.5億元，股價跌2.35%、收1245元；長榮成交值118.92億元，股價跌5.37%、收238元；南亞科成交值114.64億元，股價漲6.6%、收52.5元；國泰金成交值113.1億元，股價漲2.16%、收66.1元。