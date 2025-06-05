為籌頭期款2天賠掉450萬元！全職交易者曝親身經驗：衝動交易沒好下場

至於我做的蠢事，就是我對自己說：「嘿！ 既然我能把一萬塊變成十幾萬，為什麼不把十萬變成一百萬呢？ 就這麼幹吧！」關於這件蠢事，我的第一次嘗試結果來得非常快，就像輕鬆地從手腕上撕掉OK繃一樣。

前後大約六個星期，我就把十萬塊變成了不到一萬塊。當然，我感到驚訝，但我將這一切歸咎於壞運氣，並捲起袖子，重新開始。

大約一年後，我的交易帳戶又慢慢回到了六位數字，於是我又犯了同樣的錯。這次，首先我拿了一部分錢去投資房地產；接著，我再次決定把十萬變成一百萬。

這次持續了四個月，但結局還是一樣：帳戶再次回到了不到一萬塊。嗯⋯⋯我想，第三次應該會有所不同吧。

幾年後，大學畢業，我訂了婚。那時，我專門從事波段交易，表現相當不錯，交易帳戶也慢慢增長到了15萬美元。每個月底，我會從帳戶中提取一些獲利，用於家庭的日常開支。當時我是一名財務分析師，但我的夢想是成為一名全職交易者，這個目標似乎越來越接近實現。此外，我和未婚妻住在德州的奧斯丁，我們計畫搬到韓國，去那裡教英文，並一起嘗試一些不同的事情。我們認為這將是我們共同努力的一段寶貴經歷。

就在這個時候，公司突然給了我一個升遷的機會，條件是必須搬到明尼蘇達的明尼亞波里斯。

我琢磨著，明尼蘇達和韓國的氣候都很冷，應該差不多。於是，在1990年代中期，我們搬到了明尼亞波里斯，正好碰上該地最冷的兩個冬天。外面寒風凜冽，溫度低至零下40度，車子甚至都發不動。

而在公寓裡，我的未婚妻—她從未見過雪—坐在那裡，滿心懊惱。

每天我搭計程車上下班，回到家時，看到她戴著口罩，正在幫牆壁噴漆。雖然我知道她已經快要崩潰，但她仍然發出了最後通牒：「幫我弄一間有暖氣車庫的房子，讓車子能發動，然後我們就搬走！」

幾個月後，到了五月融雪季節，我終於找到了一棟帶暖氣車庫的房子。暖氣車庫？ 我以前從未聽過這種設置，但這聽起來確實是個好主意。

我打算在房屋成交時支付3萬美元的頭期款，心裡盤算著：交易帳戶裡有15萬美元，提領3萬後只剩下12萬，這可能會對我的交易心態產生影響。

當時我對自己的交易表現非常滿意，實在不想動用這筆資金。而我手頭上的其他資產，大多是稀有貨幣，屬於長期投資，不打算現在變現。

距離房屋成交還有一個星期，我決定大幹一場，爭取在這段時間內賺到3萬美元。這樣一來，我既能支付頭期款，又能保持15萬的交易帳戶。

這主意簡直太棒了—一箭雙鵰。我決定沿用平時的交易架構，只是放大規模，然後全程緊盯行情走勢。

我翻閱了走勢圖，很快就找到目標。OEX 100的日線圖顯示，行情不斷向上測試一條重要的下降趨勢線。隔天早上，我到了辦公室，打開筆電，為自己倒了杯熱咖啡，開始關注走勢。（當時我有自己的辦公室，所以能在工作時間偷偷進行交易。）

行情開始上攻，很快就碰到了那條下降趨勢線，我的心跳加速。於是，我打電話給經紀人，以8美元買入了100口OEX賣權。果然，行情很快拉回。大約20分鐘後，我的帳面獲利已經達到了1萬美元。

我心裡想，哇！ 情況比我預期的還要順利！ 然後，我注意到行情出現小幅反彈，價格創下新高，而選擇權的價格卻跌到了7美元。

此時我堅信，這無疑是一筆世紀交易。我的入場點在8美元，這讓我感到非常高興。於是，我再次打電話給經紀人，在7美元又買了100口賣權，這樣我的整個15萬美元都投入了這筆交易。

我沒有參加公司的會議，也沒有外出吃午餐；我的眼睛始終盯著報價螢幕。當天收盤時，行情從高點回落，我持有的隔夜部位帳面獲利約1.2萬美元。我帶著這份勝利的心情回家，心中暗自期待隔天早晨能開盤平倉，實現我預期的獲利，開始一段快樂的生活。

然而，隔天早晨，我醒來後打開CNBC頻道，卻看到綠色箭頭顯示道瓊指數期貨上漲了130點。心裡一驚，我關掉電視，搖了搖遙控器，重新打開電視。那綠色箭頭依然在那裡。糟糕，這下恐怕要糟了！ 當時我已算是有經驗的交易者，心裡清楚這代表什麼。

首先，這筆交易恐怕賺不了3萬塊。

再者，眼下的主要目標就是如何限制虧損。

我知道，開盤向上跳空後，很可能會回跌50%（所以道瓊指數的漲幅應該只剩下約65點）。根據我的計算，如果在這個價位賣掉賣權，損失大約會是2萬塊左右。

等我到了辦公室，打開電腦，緊盯螢幕，等來等去，卻沒看到我預期中的回撤走勢。這時我有些迷茫，只能愣愣地看著自己的交易帳戶。隔天價格開盤又向上跳空，接著繼續上漲。據我記得，接下來的兩天似乎也出現了類似的情況。

當時的情形，我的印象已經有些模糊。但我仍然記得，在房屋付款的前一天，我被迫結束部位，以便能有錢支付頭期款。我甚至不知道手上的選擇權交易價格（因為我不敢去看）。我只告訴經紀人，將選擇權賣掉就行了。

等到一切塵埃落定，我查詢帳戶餘額時，才驚訝地發現原本的15萬只剩下區區8,000，還有一些零頭。

在這個時候，我做了一件任何清醒的人都會做的事—決定不告訴未婚妻這件事。之後我又繼續盯著走勢圖，心中反覆思索，覺得這一切可能只是個夢，隨時有可能會醒來。

最後，我起身，前往銀行，拿出信用卡，舉債支付房屋的頭期款。然後，我去處理房屋結算程序，交付頭期款3萬塊。

這個時候，房屋貸款辦事員說：「等等，我想這應該是從投資帳戶轉過來的錢。我們必須知道，這筆錢是從哪裡來的。」

我有些無知地反應，「哦？ 你在說什麼？ 錢就在這裡。就在你面前。」我的房屋仲介開始對結算代理人發飆（他搞不清楚究竟發生了什麼事）。

經過一個小時的鬧劇，房屋才終於順利結算。我親吻未婚妻，跟她道別（她也搞不清楚發生了什麼事）。接著，我開著車來到高爾夫球場，打算打個9洞。那時的我感覺糟透了。

當我平靜下來後，我對自己說：「我究竟想幹嘛？」我知道自己一定能夠重新籌措交易資本，只需要賣掉一筆房地產就可以了。但是，我真的要這麼繼續下去嗎？ 這條不確定的路要走到底嗎？ 如果繼續這種蠢事，我如何能安心辭掉工作，專心做交易？

儘管如此，我對市場的分析依然充滿熱情。我熱愛下單，熱愛管理交易。這不僅是智力的挑戰，也是情緒的挑戰—我明白絕不能讓情緒控制我的手、我的手指、我的電腦鍵盤。

但最重要的是，這是我的熱情所在，自從我進行第一筆交易以來，這種熱情就從未減退。

雖然如此，我還是決定暫時停止交易，除非我能搞清楚自己究竟做對了什麼，做錯了什麼。我知道自己可以透過交易賺錢，但卻不知道為什麼無法保持戰果。

接下來的一年裡，我閱讀、思考、做研究，並與其他成功的交易者討論。

在這段期間裡，我偶然讀到馬克．道格拉斯（Mark Douglas）寫的《紀律的交易者》（The Disciplined Trader）。這本書讓我眼睛為之一亮。馬克告訴我們，如何將每天充滿壓力的交易狀況轉變為「常態」交易行為。他隨後出版的《賺錢，再自然不過！》（Trading in the Zone）也是一本傑作。

這些著作對我影響深遠；凡是我所認識的交易者，我都會建議他們好好閱讀這兩本書。

馬克的見解，加上我自己經過摸索的經驗，最終讓我找到了問題的答案：每當我專注於架構而非結果時，我就表現得不錯。可是每當我專注於結果而非架構時，我就讓自己陷入了麻煩。

為什麼會這樣呢？一旦我掌握了一定規模的交易帳戶，我就會開始想：「我要把這個帳戶變成百萬規模的帳戶。」或者，「我必須趕快賺進3萬元來支付房屋頭期款。」這種思維讓我無法專注於架構，反而讓我專注於如何賺取100萬元或3萬元的房屋頭期款。

這讓我陷入了一種對所有交易者都是致命的陷阱：賭一把，不設停損，因為這筆交易「必須成功」，於是我的雙眼只看到100萬元，而缺乏耐心等待高勝率的交易架構。

從長期來看，這樣的習慣必然會導致交易失敗。

的確，小時候犯了錯，可以怪東怪西，怪母親怎麼用藤條揍我；但長大後，我們必須學會獨立，對自己的行為負責。

如果腦海中只想著「賺錢」，交易者就會錯誤地認為自己看到了許多實際上並不存在的機會。

有了這方面的認知之後，我開始做兩件不同的事。

第一，我每個禮拜都從交易帳戶提出一些獲利。

這讓我專注於小規模交易與穩定收益，而不去想如何大殺四方。

關於這套策略，我後來又做了調整，稱其為「現金流量交易」，我們稍後就會詳細討論。（在交易中，你可以為了現金流量而做交易，也可以為了創造財富而做交易；這兩者是截然不同的。）

我發現，從帳戶中提撥資金是保障獲利的最好辦法之一。只要安全收藏好這些資金，市場就無法觸及它們。關於這些資金，我主要進行較長期的投資，包括房地產與黃金，還有一些則是為了儲蓄而儲蓄。

我也了解到一個重要觀念，這是某位成功交易者給我的啟示：你並不需要每天都進行交易。

我開始發現，自己有時候整天都不進行交易—不是因為我不想，而是因為沒有看到自己想要的架構。這讓我變成一個心態更放鬆的交易者，因為我不再擔心自己會錯失機會。

第二，我開始比較各種架構的績效。

每個月底，我都會衡量每種架構的表現。能賺錢的架構，我會繼續使用；而賠錢的架構則會被捨棄。

這方面的比較對我來說非常重要。為了進行比較，我每次都必須透過完全相同的方式操作架構。我把每25筆交易作為一個單位來處理。這還會產生額外的效益，即任何偶然進行的交易都會被剔除其重要性。

換句話說，那只是一系列25筆交易中的第13筆，沒什麼了不起。每當偏離某種標準架構時，我會在交易日誌中記錄相關細節，並標示為「衝動性交易」。

我仍會繼續追蹤這些交易的績效。經過大約六個月後，我發現這些衝動性交易不僅無法幫我賺錢，事實上還妨礙了我賺取交易生計。

雖然進行這類交易是蠻有趣的，但卻沒有實際的好處。（請參考圖 2.1）

我和其他交易者一起工作時，發現衝動性交易是人們陷入困境的主要原因之一。這些交易往往毫無計劃，純粹憑感覺就建立多頭或空頭部位。有時甚至只是因為無事可做就去進行交易。

我曾經遇到一些交易者，他們來到我的辦公室，主要是為了處理衝動性交易的問題—他們會在我不注意的時候偷偷下單。

這種想要採取行動的慾望極為強烈，就像毒癮一樣，而癮君子的結局通常沒有好下場。

處理這個問題的方式相對簡單：我會坐在他們旁邊，與他們對作。每天或每週結束時，我們會拿出對帳單比較，而這通常就能讓他們明白結果。

這是一個雙贏的局面，衝動性交易者從中學到了重要的教訓—市場上總有人專門跟他們對作並且賺錢—而我在這樣的練習中也大多能以賺錢作結。

要解決衝動性交易的問題，耐心至關重要，並且要理解交易中的誠信（Integrity），這是我們稍後會討論的主題。

耐心是交易中不可或缺的品質—你必須耐心學習適合自己的架構，並耐心等待它的出現。

如果衝動性交易者無法克服這一點，那麼他們應該停止交易，或者乾脆去拉斯維加斯賭錢，因為結果一樣—最終會輸光，但在拉斯維加斯至少有免費的飲料。

如果你身邊的朋友看不起你的努力、貶低你的夢想，那你應該遠離他。我也是通過這樣的方式，與我的衝動性交易「絕交」。我曾經喜歡衝動性交易，它們刺激有趣，但這會阻礙我成為專業交易者。

一旦我意識到這點，就立刻斷然割捨這種行為。在本書後續關於交易計劃的章節中，我們會討論一套有關衝動性交易的獎懲機制。

最終，我整理出了一些有效的交易架構。當我能夠穩定、重複地執行這些架構後，我才能成為全職的專業交易者。這實際上是一種心態的轉變，我稱之為「專業心態」。

哦，順便提一下，直到幾年後，在我於拉斯維加斯的某場交易博覽會上發表演講，提到「明尼蘇達事件」時，我太太才第一次聽說這件事。

她當時坐在觀眾席裡，完全忘了我從未告訴過她這個故事。聽眾們紛紛盯著她問：「啊！ 你是怎麼處理這件事的？」事後，她走來找我，眨了眨眼笑著說：「還有什麼是我不知道的？」

（本文摘自寰宇出版《全面交易3.0：掌握當沖與波段交易的獲利技巧》，作者：約翰．卡特）