台股終場收21,674點上漲56點 台積電收998元上漲8元

台股5日早盤以21,695.93點開出，終場收21,674.43點，上漲56.34點，漲幅0.26%，成交量3,587.3億元。櫃買則收227.23點，上漲0.99點，台積電（2330）收998元，上漲8元。

盤面上以類股來看，以塑膠、生技、水泥、電子零組件、油電燃氣、鋼鐵、玻陶較為強勢，另外則以航運、資訊服務、電機機械、其他、綠能環保、運動休閒等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，南亞科（2408）、國泰金（2882）、材料-KY（4763）、緯創（3231）、富喬（1815）、廣達（2382）、台達電（2308）、弘塑（3131）、旺矽（6223）、金像電（2368）、世紀鋼（9958）、嘉澤（3533）、精成科（6191）、高技（5439）、台泥（1101）、大量（3167）等。

而量大弱勢的則有，聯發科（2454）、長榮（2603）、陽明海運（2609）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、中信金（2891）、奇鋐（3017）、萬海（2615）、世芯-KY（3661）、聯電（2303）、長榮航（2618）等。

統一投顧表示，台股技術面轉強、台積電股東會釋出樂觀展望、外資期貨空單持續減少、南韓新任總統李在明勝選、美國財政部3日回購100億美元美債等利多因素，台股短期技術面轉強。惟ADP就業報告不如預期、川普與習近平本週不一定能通話，代表兩大經濟體間的緊張情勢仍未緩解。

故短期指數將在季線與半年線區間震盪，操作選股不選市。選股方向仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、重電及能源、航運族群、軍工、資產營建等。