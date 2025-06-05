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記憶體多頭續夯！外資大手筆加碼 規格轉換潮正發酵

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
受惠AI應用持續擴展，加上國際記憶體大廠積極調整產能，帶動供需結構改善，台系記憶體族群近期熱度飆升。（聯合報系資料庫）
受惠AI應用持續擴展，加上國際記憶體大廠積極調整產能，帶動供需結構改善，台系記憶體族群近期熱度飆升。（聯合報系資料庫）

受惠AI應用持續擴展，加上國際記憶體大廠積極調整產能，帶動供需結構改善，台系記憶體族群近期熱度飆升。外資4日大舉加碼南亞科（2408）、華邦電（2344）等DRAM雙雄，5日市場買氣續強，推升股價與成交量雙雙齊揚，族群強勢多頭格局延續。

5日早盤，南亞科開高後迅速拉升，強攻逾半根漲停板，盤中一度觸及53.9元，成功突破50元整數關卡，改寫自2023年9月以來新高，成交量逼近20萬張，僅次於ETF「00919」。華邦電同步續揚約2%，群聯（8299）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、十銓（4967）等記憶體模組與控制IC相關個股，也出現量價齊揚行情。

根據TrendForce最新數據，SK海力士在2024年第1季DRAM銷售額達97.2億美元，市占提升至36%，首度超越三星，躍居全球DRAM龍頭，主因其高頻寬記憶體（HBM）產品出貨比重提升。三星則受限於無法對中國直接出口HBM，出貨量受到壓抑。

同時，三星、SK海力士、美光等原廠正積極轉向DDR5與HBM生產，並大幅壓縮DDR3、DDR4、LPDDR4等傳統產品線，使舊型記憶體供給持續收斂，庫存水位同步下滑。

中國記憶體廠長鑫存儲日前亦宣布，將對伺服器與PC應用的DDR4產品發出EOL（終止供應）通知，預計2026年上半年全面停產，轉向DDR5與HBM產品開發。

法人分析，隨著高效能運算（HPC）、AI伺服器對高速記憶體需求快速增長，加上全球大廠供給收斂，台廠靈活接單與產品多樣化優勢浮現。南亞科、華邦電等具備完整製程與產能的業者，成為資金與訂單卡位焦點。

南亞科5月營收攀升至33.3億元，連四月走升，創近11個月新高。總經理李培瑛指出，DDR5產品容量起跳多為16GB，對部分中階應用而言偏大、不符效益；而DDR3技術無法支援8GB以上容量，使得8GB DDR4產品再度受到市場青睞。南亞科目前已備妥8GB、16GB、32GB等全系列DDR4產品組合，積極填補大廠退出後的市場缺口。

法人研判，模組廠目前規劃的晶粒存貨大多僅足以支應今年需求，預期2026年將出現DDR4供需緊俏狀況。南亞科可望在此波產業轉換潮中，進一步鞏固其市占與獲利動能。

記憶體模組 華邦電 南亞科 SK海力士

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