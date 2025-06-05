多頭總司令張錫踢爆鬼故事 台股這時間迎下一波多頭

台股經過4日飆漲後，5日進入高檔震盪。有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫5日踢破近期股債市三個鬼故事，他強調，「關稅不會太高、美債百年零利率是鬼故事、AI發展故事還持續」，台股近期會暫時在22,000點附近震盪，但預料美國9月將降息，台股會再迎來一個多頭。

國泰投信5日率先國內投信業者舉行2025年下半年投資展望，張錫分析，近期投資圈關注兩件大事，一是川普關稅，另一是美債。結論是這兩項都不會有太的問題，關稅不會課太高，全世界都不會課太高，因關稅只是談判籌碼，尤其晶片是進口商買單，所以不太可能課太高，不然也是美國消費者負擔，預料美國應該會注意這問題；美債百年零利率是鬼故事，目前債券殖利率走勢仍正常；再來是，有些人擔心AI需求的持續力，但雲端服務業者（CSP )的資本支出仍持續增加，所以AI故事還是會持續。

對於台股，他說，從基本面來看，台灣剛需沒問題，IMF近期調降全球經濟成長率卻調高台灣經濟成長率，而關稅影響也不大，但須注意，上市櫃公司第2季面臨匯損問題，不過，預期美國9月將降息，股市會再迎來一個多頭。

中央銀行近日關注ETF規模快速成長，張錫表示，目前ETF占台股大盤成交量還不到3%，且ETF可達分散投資之效，對小資族是很好的工具，仍會是剛需，ETF產業將持續成長。

台股5、6月開始進入高股息ETF換股旺季，這波趨勢將延續至6月底。國泰投信協理游日傑表示，挑選高股息ETF時，須留意該檔商品跟其他ETF重疊性會不會很高，以國民ETF 00878為例，與其他高股息ETF的成分股重疊率最低，且成分股的殖利率穩定性亦佳。