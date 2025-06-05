存金融股的時間來了 分析師曝這些人都在買

近期外資及投信在金融股的買賣超呈現激烈的分歧，連日來買超第一金（2892）、永豐金（2890）、玉山金（2884）等，但卻是賣超國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等，不過，外資大賣股卻是投信大買的標的；證券分析師直言，主要是外資預期新台幣的升值趨勢影響，不過，但這個時候反而是存金融股的時機，看好的布局標的包括國泰金、富邦金、中信金、台新金（2887）、玉山金等。

綜合近期外資及投信買賣超個股來看，外資、投信持續上演你丟我撿戲碼，外資4日賣超個股前兩名的國泰金及中信金，竟是投信買超的前兩名個股，且投信買超張數都比外資賣超張數高；拉長統計時間發現，從5月29日以來都是出現同樣的情況，外資賣超和投信買超的前兩名都是國泰金與中信金。

外資及投信你丟我撿的激戰持續，以國泰金來說，外資已連續8個交易日賣超，投信則是連續9個交易日都是買超；富邦金的部分，外資連6賣，投信則是連4買；中信金也一樣，投信連9買，外資卻是連7賣。

另外，第一金已獲外資連續13個交易日買超，投信則是連9賣；外資連續14個交易日買超永豐金，投信卻是連續30個交易日賣超；外資連續7個交易日買超玉山金，投信則是連6賣。

證券分析師張陳浩表示，以外資對金融股的買賣超個股來看，買超的多是沒有壽險的金融股，主要的考量點是預期新台幣升值的影響，所以賣超具壽險的金融股，但為什麼國泰金等在外資持續賣超下股價仍是上漲，原因在於有不少的買盤趁機進場布局。

張陳浩分析，新台幣升值對金融股來說只是短期的利空，並不是長期的利空，過去新台幣兌美元匯率大約在27~33元間循環，以存股概念來說，短期的波動並不影響長期的獲利，因此，受到升值衝擊造成股價下跌時，反而是存金融股的時間點。

張陳浩表示，包括中實戶、八大行庫、國安基金、投信、甚至是被央行抓到的炒匯資金，都趁機買進金融股；他強調，吸引這些人買進的原因還有金融股本身的配息高，除息行情可期等因素。

張陳浩說，因為新台幣升值想趁機炒匯的資金被央行趕進股市買股，首選台積電（2330）之外，金融股則是以兩大金控國泰金及富邦金為首，另外，雖然目前預期6月FED降息的機率較低，但萬一降息的話將是另一個大利多。

張陳浩認為，外資預期新台幣的升值趨勢影響，大賣有壽險的金融股，但這個時候反而是存金融股的時機，看好的布局標的包括國泰金、富邦金、中信金、台新金、玉山金等。