快訊

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

台灣最新50大富豪出爐！富邦蔡家兄弟重返榜首 林百里退居第2

全福三鎖漲停、康霈拚千金！生技族群活力旺

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
生技族群近期挾防疫題材掀起一波漲勢後，5日由全福生技（6885）拉出第三根漲停領軍喊衝，盤中類指漲幅達1.5%以上，擠進排行前三位，整體進入第四天漲勢。聯合報系資料照
生技族群近期挾防疫題材掀起一波漲勢後，5日由全福生技（6885）拉出第三根漲停領軍喊衝，盤中類指漲幅達1.5%以上，擠進排行前三位，整體進入第四天漲勢。聯合報系資料照

生技族群近期挾防疫題材掀起一波漲勢後，5日由全福生技（6885）拉出第三根漲停領軍喊衝，盤中類指漲幅達1.5%以上，擠進排行前三位，整體進入第四天漲勢。

全福股價已連漲6個交易日，短線漲幅達36%，近三天更日日高掛紅燈，激勵早盤亨泰光（6747）、昱展新藥（6785）、霈方（6574）等觸及漲停，此外，康霈*（6919）、台新藥（6838）等也紛紛走高。

生技持續搶灘眼科新藥市場，董事長林羣表示，今年共將推動四項眼科新藥的臨床試驗，其中有三項進入二期臨床試驗，至於最受關注的乾眼症新藥BRM421，已完成新劑型配方改良，優先展開新配方劑量效應臨床試驗，將於下半年提交美國第二次三期臨床試驗申請。

生技股王康霈近期獲外資偏多操作，股價也向上墊高，盤中放量漲約5%，能否再度重返千金俱樂部也頗受關注。康霈局部減脂新藥CBL-514今年2月公告完成臨床2b試驗，在先前搭上減脂藥品熱潮下，市場存有作夢行情。

康霈預計6月向美國FDA、加拿大衛生部（Health Canada）遞交第一項全球樞紐三期（CBL-0301）的臨床試驗申請，並在第三季向美國FDA、加拿大衛生部（Health Canada）及澳洲HREC與藥物管理局（Therapeutic Goods Administration）遞交第二項全球樞紐三期（CBL-0302）之臨床試驗申請。

股王 生技股 生技族群 漲停

延伸閱讀

築間漲停背後藏利多 三大策略點燃成長動能

熱量赤字不是唯一？營養師：慢性食物過敏也會讓減脂卡關

過了40歲該用「走路替代跑步」健身教練實行六周 第一次減脂成功

白內障成老年人第二慢性疾病 飛秒白內障技術提升海線眼科治療量能

相關新聞

全福三鎖漲停、康霈拚千金！生技族群活力旺

生技族群近期挾防疫題材掀起一波漲勢後，5日由全福生技（6885）拉出第三根漲停領軍喊衝，盤中類指漲幅達1.5%以上，擠進...

18千金或15千金？台積電、材料來敲門 這檔卻危險了

台積電（2330）、材料-KY（4763）五日雙雙敲門千元關，台股閃見18千金！惟闖關千元不易，加上AES-KY（678...

台股開盤上漲77點 台積電開盤登千金

台股5日開盤指數上漲77.84點，開盤指數為21,695.93點。台積電（2330）開盤價1,000元，上漲10元。

分析師：台股強彈補漲後 能否脫離橫向整理待觀察

美股道瓊工業指數下跌，但那斯達克指數、費城半導體指數上漲，分析師認為，台股4日強彈屬落後補漲，但晶片關稅疑慮未除，指數處...

台股輝積聯軍 全面喊衝…價漲量增蓄勢挑戰22,000關

台積電股東會釋出樂觀訊息，激勵台股多頭昨（4）日高唱凱歌。指數開高收高，終場大漲491點、收21,618點，漲幅2.3%...

投信投顧公會理事長劉宗聖：台股將收復失土 看好重新站上24,000點

台股近兩個交易日回神，昨（4）日大漲491點收21,618點。投信投顧公會理事長劉宗聖表示，台股將慢慢回到原來軌道，由高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。