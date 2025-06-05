全福三鎖漲停、康霈拚千金！生技族群活力旺
生技族群近期挾防疫題材掀起一波漲勢後，5日由全福生技（6885）拉出第三根漲停領軍喊衝，盤中類指漲幅達1.5%以上，擠進排行前三位，整體進入第四天漲勢。
全福股價已連漲6個交易日，短線漲幅達36%，近三天更日日高掛紅燈，激勵早盤亨泰光（6747）、昱展新藥（6785）、霈方（6574）等觸及漲停，此外，康霈*（6919）、台新藥（6838）等也紛紛走高。
生技持續搶灘眼科新藥市場，董事長林羣表示，今年共將推動四項眼科新藥的臨床試驗，其中有三項進入二期臨床試驗，至於最受關注的乾眼症新藥BRM421，已完成新劑型配方改良，優先展開新配方劑量效應臨床試驗，將於下半年提交美國第二次三期臨床試驗申請。
生技股王康霈近期獲外資偏多操作，股價也向上墊高，盤中放量漲約5%，能否再度重返千金俱樂部也頗受關注。康霈局部減脂新藥CBL-514今年2月公告完成臨床2b試驗，在先前搭上減脂藥品熱潮下，市場存有作夢行情。
康霈預計6月向美國FDA、加拿大衛生部（Health Canada）遞交第一項全球樞紐三期（CBL-0301）的臨床試驗申請，並在第三季向美國FDA、加拿大衛生部（Health Canada）及澳洲HREC與藥物管理局（Therapeutic Goods Administration）遞交第二項全球樞紐三期（CBL-0302）之臨床試驗申請。
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