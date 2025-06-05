台積電漲勢收斂 台股盤中21700點得而復失
美科技股走強，台積電開盤站上千元大關，帶動台股早盤越過21700點，但台積電隨後漲勢收斂，大盤指數盤中也回檔至21600點以上的位置。
加權指數11時15分達21654.92點，漲36.83點，成交值約新台幣2185億元。
權值股台積電今天站上千元大關後漲勢收斂，盤中仍上漲1元，達991元；鴻海跌0.5元至155.5元；聯發科跌40元至1235元。
受惠伺服器需求，代工廠緯創4日公布5月合併營收約2084.06億元，月增55.87%，年增1.62倍，創單月歷史新高，盤中股價達120.5元，漲幅逾5%；廣達漲6.5元至286.5元，漲幅2.32%。
矽光子概念股除台積電之外，日月光投控、旺矽、潁崴小漲，但聯鈞、聯亞、上詮都小跌。
今天盤中航運股跌勢最明顯，貨櫃三雄長榮跌逾3%、萬海、陽明更跌逾4%。
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