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18千金或15千金？台積電、材料來敲門 這檔卻危險了

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電（2330）、材料-KY（4763）五日雙雙敲門千元關，台股閃見18千金！聯合報系資料照片
台積電（2330）、材料-KY（4763）五日雙雙敲門千元關，台股閃見18千金！聯合報系資料照片

台積電（2330）、材料-KY（4763）五日雙雙敲門千元關，台股閃見18千金！惟闖關千元不易，加上AES-KY（6781）調節賣壓仍強，終場是喜見18千金、還是剩15千金，猶待觀察。

台積電股東會後，相關利多消息效應持續發酵，不僅重獲小資族青睞，四日再度登上零股成交王，外資也回頭買超15,827張，幾乎回補前三日累計賣超量，加上美系外資看好AI需求，建議「買進」，使得台積電5日一開盤即站上千元大關，並激勵台股一度衝上21,738.93點。

儘管地緣政治風險仍籠罩市場，但美系外資最新報告指出，投資人情緒已有回穩跡象，尤其對AI產業的信心快速升溫，態度轉趨樂觀。目前外資聚焦半導體領域，持續看好台系供應鏈個股，包括台積電、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、旺矽（6223）、穎崴（6515）皆獲得「買進」評級。

另一家美系外資則強調，台積電與輝達等核心客戶關係緊密，有助鞏固其在AI浪潮中的戰略地位。該機構維持台積電「買進」評級，並將目標價上調至1,250元，顯示對其成長動能的高度信心。

材料-KY與合作夥伴簽訂合作備忘錄，雙方擬就醋酸纖維素產品的原料技術開發、產線應用及海外市場布局等領域展開合作，提升產業競爭力，四日同樣獲外資轉買超1694張，早盤股價一度攀上1,020元，改寫3月17日波段新高。

惟闖關千元有壓，盤中漲勢雙雙收斂，台積電目前最低回到991元、材料-KY最低來到951元。

此外，嘉澤（3533）已獲外資連3日回補，股價同步連3彈，早盤續漲近4%，成功躍過季線，表現相對強勢。嘉澤今年成長動能主要來自伺服器平台轉換與滲透率提升。

在英特爾陣營方面，Birch Stream BR（7529 pin）與E2（4710 pin）兩大新平台的市場滲透率預期2025年起逐季提升，並於2026年第4季迎來下一世代平台交替循環；超微方面，2026年推出高階新平台Venice SP7（7536 pin），將導入PCIe 6.0，隨著每一代平台規格升級，嘉澤產品平均單價皆有15%以上成長空間，推升整體營運維持穩健成長軌道。

此外，嘉澤轉投資15.74％的嘉雨思，5日上市審議。嘉雨思主要產品為高速訊號傳輸介面的數位類比晶片設計、開發、生產、製造及銷售，實收資本額3億元，2024年每股稅後純益0.76元。

外資 台股 台積電 半導體

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