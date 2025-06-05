台股開盤上漲77點 台積電開盤登千金

台股5日開盤指數上漲77.84點，開盤指數為21,695.93點。台積電（2330）開盤價1,000元，上漲10元。

群益投顧表示，大盤周三4日大漲主因有二，主要是熱錢抽離擔憂相對弱化+美科技股仍持強。前者以外資動作來看，持續積極正面；後者短線持強態勢未見弱化。短線有利指數上探（半）年線反壓。比較弱勢走勢估為半年線上下膠著走勢。雖然美股仍見持強態勢，但由於技術指標高檔，加上熱錢籌碼相對不穩定，現階段擇強守技術面應對外，仍需密切觀察一旦指數失守3日均線，電子為主的高基期（強勢）股易出現震盪加劇態勢。

操作題材可留意：

1.蘋概利基股─蘋果將在台灣時間6月10日凌晨1點舉辦WWDC 2025，預計發表iOS 19、macOS 16、watchOS 12等全新作業系統。具籌碼、股價基期優勢的蘋概股，如鴻海（2317）、國巨（2327）、亞光（3019）、臻鼎-KY（4958）等，短線相對強勢。

2.化工材料相關─5月中MSCI季度調整中的全球小型指數成分股，新增三檔個股中，2檔與特化材料相關，包括新應材(4749)與台特化(4772)。入列MSCI成分股，有助於相關個股獲得市場大戶法人買盤相對青睞，而個別化工材料相關利基股，如國精化（4722）表現強勢，皆有助於整體化工材料相關個股表現相對強勢。

周三美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,427.74點，下跌91.9點、跌幅0.22%；S&P500指數上漲0.01%；那斯達克指數上漲0.32%；費半指數上漲1.39%。台積電ADR漲2.42%，報每股202.40美元，換算並折合台幣後為每股1,213.79元，較台北交易股票溢價率為22.61%。

疲軟的經濟數據凸顯美國總統川普的貿易政策衝擊經濟，不過，大型科技股上漲，抵銷就業和服務業數據疲軟帶來的影響。美國5月服務業出現近一年來的首次萎縮，同時企業支付的投入價格上漲，這提醒人們經濟仍面臨成長放緩和通膨上升的風險。

三大法人周集中市場合計買超288.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超203.3億元，投信買超47.8億元，自營商（自行買賣）買超19.4億元，自營商（避險）買超17.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,220口至2,899口，其中，外資淨空單減少2,305口至37,165口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,283口至5,610口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,200點 ; 月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在17,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.86上升至1.08。VIX指數下降1.74至24.33。外資台指期買權淨金額-0.42億元 ; 賣權淨金額-0.53億元。整體選擇權籌碼面偏多。