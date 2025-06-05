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台股輝積聯軍 全面喊衝…價漲量增蓄勢挑戰22,000關

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台積電（2330）股東會釋出樂觀訊息，激勵台股多頭昨（4）日高唱凱歌。指數開高收高，終場大漲491點、收21,618點，漲幅2.3%，成交量擴張至4,166億元，呈現「價漲量增」的有利格局，並站上5日、10日、月均線，蓄勢挑戰22,000關卡。

台股昨日在台積電（2330）大漲撐腰下，開盤即跳空強彈214點，盤中隨三大法人同步搶買，多頭火力全開，帶動指數一路盤堅向上，終場收最高，距離前波高點（21,879點）僅差261點。

盤面上，AI族群在「輝積聯軍」號角下全面啟動，包括第三代半導體、記憶體、高速傳輸、機器人等題材輪番上陣。尤其機器人題材表現亮眼，穎漢、彬台鎖漲停，亞光、和椿、羅昇上漲逾5%，上銀、直得、所羅門、大銀微系統皆漲逾2%；16檔千金股中，創意大漲6.3%最強勢，成為資金最追捧的焦點。

三大法人昨日共買超台股288.4億元。其中外資買超203.3億元，由賣轉買、終結連五賣；投信買超47.8億元，連12買、累計買超合計602.8億元；自營商買超37.1億元，由賣轉買。八大公股行庫則獲利了結38.9億元。

法人指出，昨日台股價漲量增，開高走高收長紅K棒，並跳空站上5日、10日、月均線，封閉6月2日空方缺口，且日KD黃金交叉向上，有利多方攻勢。另外，台積電領軍高歌擔任本波攻勢總司令，除股東會釋出對AI展望的樂觀訊息，更強調CoWoS產能將持續擴張，推升股價大漲4.2%，為台股重返22,000鋪路。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家表示，美股AI題材再度點火，搭配台積電帶頭喊話，加上台股進入第2季季底作帳行情，市場氣氛明顯轉多。留意指數已逼近前波高點，接下來是否續強，仍需觀察追價動能與外資態度。

此外，國際政經變數亦備受矚目。美國總統川普政策仍對市場形成壓力，但市場仍寄望川普與中國國家主席習近平於本周通話，留意雙邊貿易關係訊號。操作策略宜採「選股不選市」，建議優先布局流動性佳、具基本面支撐的中大型權值股，搭配技術面轉強、具題材的個股參與短線行情。

台股 台積電

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