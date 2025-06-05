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投信投顧公會理事長劉宗聖：台股將收復失土 看好重新站上24,000點

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
投信投顧公會理事長劉宗聖。聯合報系資料照
投信投顧公會理事長劉宗聖。聯合報系資料照

台股近兩個交易日回神，昨（4）日大漲491點收21,618點。投信投顧公會理事長劉宗聖表示，台股將慢慢回到原來軌道，由高科技股領軍，指數將逐漸收復失土；台股ETF每年1,800億~2,000億元定期定額資金，將是指數面臨波動時的長期下檔支撐。

台股去年7月11日盤中24,416高點、收24,390點，寫下盤中、收盤歷史高點紀錄，劉宗聖所指的「收復失土」，即指看好台股將重新站上24,000點。

劉宗聖昨天出席投信投顧公會舉辦的2025國際資產管理論壇，被問及近期台股表現時表示，台股歷經去年高點至本波最低17,306點，最近已回到高低點之間中位數附近，台積電（2330）股價也回到高低點間中位數，可見整體氛圍好轉。

展望未來，他分析有五大因素讓台股後市具有向上翻揚空間，包括：台積電董事長魏哲家對未來十年看法非常正面、我國GDP表現佳、上市櫃公司獲利表現好、外資資金將回籠、雙率等不確定因素逐漸明朗化，將使投資人重拾信心，有利台股在第2季慢慢回到原來軌道，先往中位數靠攏，再持續向上挑戰。

他指出，目前台股ETF定期定額戶數每個月高達200萬戶，高股息、市值型ETF占比各半，單月金額合計約150億元，一年合計約1,800億~2,000億元間，是台股面臨波動時的下檔支撐。

台股氛圍轉佳，但短線仍面臨川普不確定性問題，劉宗聖建議投資人對ETF投資策略應該由配置導向轉向交易導向，將市值型ETF列入核心資產、高股息ETF做為衛星資產，採取低買高賣、逢低介入的區間操作策略。

近期ETF市場面臨部分證券商營業員指控募集時IPO責任額問題，劉宗聖首度回應此議題。他說，去年高股息ETF募集熱潮時，市場便擔心是否有過度集中問題，主管機關已對網紅、高股息ETF配息情況加強監管；今年則是從去年的客戶關懷移轉至通路關懷，投信投顧公會已要求業者自律，並加強KYC（認識你的客戶）、KYP（認識你的產品）。

他也為ETF市場打氣說，主管機關對主動式ETF、被動式多資產ETF提供很多誘因，加上國內外業者加入發行行列，ETF市場正向發展趨勢不變。

高股息 台股 ETF

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