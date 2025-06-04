高盛、美銀看旺AI需求！投資人聚焦半導體領域 看好台積電等五台廠

高盛證券近日分別在美國與新加坡舉行路演（Roadshow），與80多位重量級投資人進行會談，除了對AI的樂觀情緒增強，仍主要聚焦在半導體領域，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等台廠；美銀證券也同樣看好AI需求爆發，因此建議「買進」台積電。

高盛總結，地緣政治風險仍是投資人最擔憂的事，但投資人的情緒已出現改善跡象，特別是對AI領域明顯升溫，甚至轉趨樂觀，與3月時普遍擔心AI需求可能出現下行風險已不可同日而語；對非AI領域則仍保持謹慎。

根據投資人反饋，主要關注仍聚焦在半導體區塊，因此目前仍看好台系相關個股，如台積電、聯發科、日月光投控、旺矽（6223）、穎崴（6515）等，均建議「買進」。

高盛科技產業分析師呂昆霖表示，受惠於下游ODM廠AI伺服器機架良率提升，供應鏈上下游問題正逐步緩解，短期內AI訂單出現大幅削減的風險已明顯下降。因此隨地緣政治影響淡化、供應鏈瓶頸舒緩，短期下行風險可控，AI成長動能預期持續向上。

另外，台積電資本支出仍是市場焦點。高盛預估2026年資本支出將降至400億美元，低於原先預估的450億美元，主因第二波AI客戶對2奈米製程的採用可能趨緩，恐影響2027至2028年營運展望。

不過，後市仍看好第一波客戶（如智慧型手機、PC與加密貨幣應用）對2奈米製程的強勁需求，預期將成為2026年營收與獲利成長的主要驅動力。

展望後市，美銀證券指出，台積電對AI相關需求持續抱持樂觀態度，認為AI應用將持續驅動全球半導體市場成長。此外，近期新台幣升值可能對毛利率與營收構成短期壓力，但預料不會動搖其長期價值定位與全球競爭力。

事實上，台積電與輝達（NVIDIA）、鴻海（2317）等關鍵客戶及供應鏈夥伴維持緊密合作關係，有助強化其在AI浪潮中的核心地位，因此維持台積電「買進」評級，目標價1,250元。