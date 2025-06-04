台電拉貨回溫、海外市場復甦 法人調高「這檔重電股」目標價

隨下半年台電拉貨回溫、海外市場復甦，加上台電資本支出成長帶來穩定營收貢獻，法人看好，中興電（1513）身為國內唯一高壓GIS廠商將明顯受惠，重申「增加持股」評等，並上修目標價約17.1%。

大型本國投顧分析，台電先前缺工導致多項建置進度延宕，影響拉貨動能，所幸開放外籍移工參加配電線路裝修技術士檢定，通過即可進入工地執行輸配電端施工後，預料缺工狀況將於下半年逐步好轉。

台電近期偏向統包工程發包，由民間承包商進行統籌建置，法人認為，中興電本身已有培養外籍人員，無論基礎勞務或考照進度皆可自行進行調配，加上今年開始導入自動化焊接機台，有助降低缺工風險。

雖然關稅政策壓抑日本市場營收，2025年相關營收貢獻恐持平，但法人評估台電下半年拉貨復甦將有助緩解海外市場欠佳表現，小幅上修今年營收預估值至291億元。

展望2026年，法人預期中興電接單將以工程為主，推升營收基數進一步擴大，加上持續擴充產能並導入自動化設備，預計產能將提升15%至20%，抵銷產品組合變動影響，隨海外營收回溫，預估2026年營收可望成長15.9%，並賺超過一個股本。