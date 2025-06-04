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永續揭露宣導 業者回響熱烈

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

為協助全體上市櫃公司順利於8月前編製與申報2024年度永續報告書，臺灣證券交易所偕同櫃買中心於台北、台中及高雄共同舉辦三場次「上市櫃公司永續揭露實作研習暨宣導會」，為上市櫃公司打造為期一日半的實作研習及宣導會，吸引眾多公司代表踴躍參與。

證交所表示，此次實作研習特別邀請勤業眾信專業團隊就現行永續報告書相關規定進行說明，亦針對企業如何跨部門合作管理重大永續議題及蒐集永續資訊等提出實務建議。

同時，課程透過標竿企業案例及報告常見缺失，並結合ESG數位平台「輔助產製永續報告書功能」深入進行實作探討，帶領公司治理主管、高階經理人及報告撰寫人員掌握永續報告書編製重點，進一步提升報告品質與作業效率。

活動並於實作研習課程後安排半日宣導會，針對公司董事及高階經理人等，特別邀請產官學界專家進行專題演講，其中由證交所治理部副理謝兆恩說明「上市櫃公司永續發展行動方案」與近期ESG推動措施，並由安侯建業會計師事務所解析企業如何以現行永續報告書與TCFD架構為基礎，以及利用接軌專區資源，逐步銜接IFRS永續揭露準則。

此外，為回應企業對碳管理的實務需求，邀請環境部氣候變遷署減量交易組代表說明企業如何因應國際趨勢及我國法規修正，落實溫室氣體之減量與管理；亦邀請王道銀行（2897）及東元電機公司代表，分享永續發展委員會的運作實務。

證交所 櫃買中心

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