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川普再度通話普亭 稱普亭擬反擊烏克蘭攻擊

就市論勢／伺服器散熱 波段操作

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

近期台股處於第五波推進階段，市場結構展現出更細緻波動走勢。若目前屬於五之一延伸段，則可能尚未走完，後續仍會出現五之一之三、之五等波段。這種多重細部結構推演方式，有助投資人在每一次短期修正中適時調節與重新布局。特別是當五之一之三啟動時，往往伴隨強力突破與過高行情，是不可忽略的進場訊號。

近期外資在現貨市場大買台灣50反1（00632R）成為市場焦點，但就外資可操作台股工具中，反1的ETF不如期貨的槓桿有效益，因此非看空台股操作首選，將其視為資金停留賺取匯差工具更合理。

法人預估台積電未來三年EPS分別為55元（2025年）、57.23元（2026年）、67.3元（2027年），若以過去五年平均本益比18.8倍估算，對應目標價分別為1,071元與1,265元。若期待產業趨勢延續與先進製程帶來的獲利提升，未來甚至有望以20倍本益比計算，台積電股價空間更上層樓。因此對長期資金而言，1,070元以下是具吸引力的進場點。

投資建議

市場正逐漸意識到關稅衝擊是短期，但AI產業發展仍是目前主流，更有華爾街投行預估，輝達今年毛利率有望達到70至80%，優於公司第1季預期的61%。長線策略仍可以AI供應鏈龍頭為主軸。波段操作，近期題材也回到AI供應鏈的半導體設備、伺服器散熱。

台股 台積電 AI

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