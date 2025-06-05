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法人加持強勢股 有戲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（4）日隨外資回補，收復5日、10日線及月線等多道關卡，盤面富邦金（2881）、南亞科等法人近日買超，且股價在月線以上強勢股，吸引短多追價，法人看好輪動格局不變，可掌握節奏適時切入布局。

市場對美中領導人本周通話有正面期待，尤其晶片禁令或有轉圜契機，美股四大指數同步收高，人工智慧（AI）指標輝達（NVIDIA）漲2.8%，超越微軟成為全球市值最大上市公司，台股在台積電領漲下，擺脫近期盤軟格局，連二漲。

盤面上漲家數比率達74%，其中以法人近五日買超逾1,000張、股價站在月線以上、且日KD黃金交叉強勢指標來看，富邦金、富喬、南亞科、奇鋐、台積電、台達電、光寶科、台特化、京元電子、華邦電、富世達、緯穎等代表個股，單日漲幅達2.1%至9.8%不等。

輝達近日股價轉強，加上台積電董事長魏哲家保證，AI需求持續強勁且供不應求，挹注AI股多頭火力，奇鋐昨日漲3.3%收681元，改寫波段高點，外資及投信攜手持續敲進扮演主要關鍵，技術面呈現多頭排列，並帶動台達電、光寶科等散熱族群同步收高。

南亞科受惠國際大廠減產效應，帶動記憶體報價上揚，5月營收攀升至33.3億元，連四個月遞增，創近11個月新高，昨日股價帶量上漲7.4%收49.25元，擺脫5月中以來整理型態，短多蓄勢待發，位階相對較低的華邦電則漲5.6%收17.65元。

展望後市，大型本國投顧分析，台股上檔解套賣壓短期不易化解，所幸多方抵抗力道弱中透強，加上盤面不乏題材族群輪動演出，指數或有機會以盤代跌，在月線附近延續震盪走勢，操作建議選股優先，順勢進出見好就收。

台積電 南亞科

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