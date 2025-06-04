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證交所攜臺灣指數公司赴日參與S&P DJI ETF盛會 強化台日金融合作

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所6月3日至4日赴東京，出席第17屆S&P DJI日本ETF研討會，除受邀擔任與談人，亦攜手臺灣指數公司設立展示攤位，向國際市場介紹臺灣ETF發展成果。本報資料照片
臺灣證券交易所6月3日至4日赴東京，出席第17屆S&P DJI日本ETF研討會，除受邀擔任與談人，亦攜手臺灣指數公司設立展示攤位，向國際市場介紹臺灣ETF發展成果。本報資料照片

臺灣證券交易所6月3日至4日赴東京，出席第17屆S&P DJI日本ETF研討會，除受邀擔任與談人，亦攜手臺灣指數公司設立展示攤位，向國際市場介紹臺灣ETF發展成果，並拜訪當地重要資產管理公司深化業務合作。

S&P DJI ETF研討會為亞洲最具影響力的ETF產業會議之一，每年吸引近千位來自主管機關、交易所、國際金融機構的專業人士與會，為全球ETF發展趨勢提供交流平台。

這次證交所代表於會中就「探究熱潮：台灣與韓國ETF市場的迅速成長」主題進行與談，分享台灣ETF市場現況與未來發展。證交所向與會者說明，以資產規模而言，台灣整體ETF市場居於亞洲第三、固定收益ETF市場則為亞洲第一，從2021年底整體ETF市場規模至2025年4月成長約2.6倍，日均成交值成長4.4倍，其快速成長的因素包含台灣資本市場受惠於AI浪潮而整體成長、盤中零股與定期定額機制等降低市場進入門檻、散戶投資人積極參與市場及證交所持續推動投資人教育並促進ETF資訊普及。台灣整體ETF生態系的協作，也讓ETF商品發行及流動性建立更有效率。

證交所也向與會者分享，配合主管機關積極建構臺灣為亞洲資產管理中心的計畫，在產品面向上，自2024年底開放主動式與多資產ETF以來，截至2025年5月底已有三檔主動式ETF上市。

同時證交所也持續協助國內外資產管理機構加入台灣ETF發行人行列，並積極與主管機關、投信投顧公會等合作，促成國際合作交流機會，並預期將持續推動產品創新，希望透過產品的多樣性吸引資金投入，更加壯大我國資本市場。

台日資本市場交流向來緊密，證交所指出，目前正全力推動台日跨境ETF，目標於2025年第3季完成首檔台日跨境ETF掛牌，強化兩地市場互聯互通。

證交所與臺灣指數公司攜手設立攤位，展現台灣在資本市場與ETF領域的實力與潛力，成功吸引許多投資機構關注與深入洽談。另共同拜會日本資產管理公司，推動使用台股指數或連結台股ETF於海外市場發行金融商品，支持台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標。

臺灣指數公司此行亦拜會日本交易所集團旗下JPX綜研(JPXi)，互相分享IR及永續發展業務實務經驗，希望藉由國際交流，持續精進IR議合服務平台(IR Engage)服務，促進上市櫃公司與機構投資人溝通、推動台灣資本市場永續發展與深化投資人關係。

證交所強調，未來將持續與國際接軌，擴大ETF創新與全球布局，攜手推動我國ETP市場邁向下一里程碑。

證交所 日本 散戶投資人 ETF

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