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外資賣、投信撿！ 這兩檔金融股買賣激戰白熱化

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資、投信持續上演你丟我撿戲碼，外資4日賣超個股前兩名的國泰金（2882）及中信金（2891），竟是投信買超的前兩名個股。圖／AI生成
外資、投信持續上演你丟我撿戲碼，外資4日賣超個股前兩名的國泰金（2882）及中信金（2891），竟是投信買超的前兩名個股。圖／AI生成

外資、投信持續上演你丟我撿戲碼，外資4日賣超個股前兩名的國泰金（2882）及中信金（2891），竟是投信買超的前兩名個股，且投信買超張數都比外資賣超張數高；拉長統計時間發現，從5月29日以來都是出現同樣的情況，外資賣超和投信買超的前兩名都是國泰金與中信金。

台股4日早盤以21,341.44點開出，權王台積電（2330）大漲領軍，股價收在990元，上漲40元， 漲幅4.21%，影響大盤指數約338點，鴻海（2317）也大漲收在156元， 上漲4.5元， 漲幅2.97%，影響大盤指數約20點，富邦金（2881）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、緯創（3231）、國泰金、南亞科（2408）等也都是上漲攻勢。

大盤指數開高走高，以21,618.09點收盤，上漲491.16點、漲幅2.32%，收復5日線及月線，三大法人買超285.52億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超203.38億元，投信買超44.98億元；自營商買超（合計）37.17億元，其中自營商（自行買賣）買超19.41億元、自營商（避險）買超17.75億元。

統計外資買超前十大個股發現，金融股占了5檔，買超第一金（2892）64,068張最多，傳產股則占2檔，外資買超台泥（1101）43,521張，為第二高買超個股，科技股也有2檔，台積電也獲外資買超15,827張。

以外資賣超前十大個股來看，金融股占4檔，賣超前兩名為國泰金及中信金，分別賣超99,575張、75,239張；另外，科技股的聯電（2303）、群創（3481）也遭外資大賣。

不過，統計投信買超前十大個股依序是國泰金、中信金、富邦金、陽明海運（2609）、中租-KY（5871）、台新金（2887）、元大金（2885）、萬海（2615）、凱基金、可成（2474）等；投信買超國泰金16萬8,624張最多，其次是買超中信金82,735張。

綜合外資及投信買賣超個股來看，國泰金及中信金從5月29日以來，都高居外資賣超前兩名，但都是投信買超的前兩名，呈現出你丟我撿的激戰情況。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

外資 國泰金 台股 台積電 個股 中信金 三大法人

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