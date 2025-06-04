劉宗聖：外資對台股將發揮帶動資金回籠效果 大盤指數可望收復失土
台股今日收漲491.16點，為近期內單日最大漲幅，投信公會理事長劉宗聖說，看好第二季末開始台股的走勢會漸回原來的軌道，並且仍由高科技產業來領導股市的動能，不論上揚的空間及交易量能都有所表現，尤其外資對台股的正面效應，應會有帶動資金回籠的效果，也可重拾投資人的信心。
劉宗聖指出，台股從年初的24400點，至上一波低點17000多點，現在回到中位數，若以台灣總體經濟成長、股市、上市櫃公司獲利表現，他認為第一、第二季不確定因素消除之後，相信指數有收復失土、重新翻揚的空間。
至於川普對等關稅的90天豁免期將在7月結束，會否再形成影響市場的不確定因素？劉宗聖分析，市場不確定性今年透過行情的大漲大跌修正之後，投資人風險意識已提升，已可應對；他也指出，已觀察到投資人已從去年、前年的「配置型導向」，今年轉變為「交易導向」，表現在低買高賣，投資人更會在波段區間來回操作，以不追價為原則，逢低持續低接。
劉宗聖建議投資人，市值型，以操作為導向的產品，具靈活性，且本身也有配息機制，今年可用來作為核心操作布局，至於衛星投資布局，他建議，隨著除權息旺季到來，若有些高股息產品值得期待，投資人亦可以此當作衛星配置納入組合，從核心加衛星來配置市值、高股息的投資部位，即使日後仍有不確定因素，仍可逢低拉回低接。
另一大支撐台股的重要穩定力量，在劉宗聖看來是「定期定額」的紀律投資。劉宗聖指出，現在ETF的定期定額投資戶數已有每月200萬戶，高股息和市值型投資各占一半，其中在交易金額上，單月150億，一年等於有1800億至2000億的年度的穩定紀律性投資，這有助於市場對抗台股的波動，下檔時亦有支撐空間。
對於近來被熱議的ETF IPO亂象，劉宗聖表示，去年對ETF的監理重點，在於高股息ETF包括對客戶的關懷、市場是否過度集中，和配息方式、網紅行銷等都加強監理，今年則是在通路銷售上，從客戶關懷移轉至員工關懷，對此券商公會及投信投顧公會都要求持續自律，在KYC、KYP持續加強監理，他相信未來在通路及IPO也會回歸常軌，包括台灣ETF的發行及銷售、交易，都會回到正常的軌道。
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