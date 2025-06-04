國泰00922經理人解析「TACO貿易風險」 建議長線布局、穩健應對波動

護國神山台積電（2330）董事長魏哲家主持股東會喊話台積電未來五至十年前景發展非常好，2025仍是穩健成長的一年。國泰台灣領袖50（00922）經理人蘇鼎宇表示，市場盛傳「TACO貿易」（Trump Always Chickens Out），暗指川普政策搖擺不定，而台灣優勢獨步全球，可把握長線投資策略buy and hold，避免因金融市場短期波動而退縮，才有機會專注於長期的成長。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇提到，本周還有多項市場大事會牽動全球盤勢，包含新任德國總理梅爾茨與川普6月5日首次會面，雙方應會聚焦中東戰事、對俄制裁與能源安全，若歐洲態度趨向分裂，也將影響歐元區企業與金融資本流動。同日還有歐洲央行決議，若如預期將降息25個基點，這代表全球寬鬆周期再次由歐洲推動，可能導致歐元走弱、美債受惠。

美國本周也即將公布5月非農就業報告，若5月報告如期放緩，可能會重燃市場對6月降息的預期。國泰投信建議投資人適度調配股債資產配置，同時也應持有適度的現金，在市場出現拉回時逢低承接，或以大額分批承接的方式進行布局，有機會提高投資效率。

台股6月正式啟動股東會旺季，金控超級股東會即將登場，觀察近期熱門成交量排行多以金融股居多，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇建議投資人，台股每二至三年就有一次大事件影響，長線來看自1991年以來，已歷經12次的微笑曲線，投資人應善用定期定額策略，在價格相對低時可買入更多股數或累積ETF張數，也有望幫助退休金的規劃與累積。

法人認為，市值型ETF主要成分股網羅台股大市值的龍頭企業，00922的成分股皆為大市值且低碳轉型分數較佳的大型公司，不倚重單一企業，配比更加均衡，從成分股選取規則來看，其追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數篩選的企業年度盈餘必須大於0，並加裝多項篩選條件，基金也有半年配息機制，攻守皆宜，適合做為資產配置的核心部位。