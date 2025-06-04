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終止連三賣！魏哲家喊話「多買台積股票不會錯」 外資聽進去了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電董事長魏哲家出席台積電股東會。記者季相儒／攝影
台積電董事長魏哲家出席台積電股東會。記者季相儒／攝影

台積電（2330）董事長魏哲家股東會上直言，「謝謝股東支持，多買台積股票就不會錯」，且重申前景樂觀的看法，激勵4日股價收在最高的990元，上漲40元，漲幅4.21%，市值增至25兆6,734億元；外資也轉為買超15,827張，終止連三賣。

台積電3日召開股東會，是魏哲家以董事長身分主持的第一場股東會，他表示，今年又會是台積電穩健成長的一年，全年營收預計成長近中段二十位數百分比，同時強調，台積電身處在極佳位置，能以差異化技術應對5G、AI和HPC等產業大趨勢的成長。

魏哲家回答股東提問，提到人形機器人、AI已有成果，現在開始反映在財報上，他指出，人形機器人晶片訂單很好，現在已經開始不必等2026~2027年才開始，現在就會反映在財報上；另外，魏哲家還謝謝股東支持，「多買台積股票就不會錯」。

魏哲家喊話股東買台積電股票，加上對營運前景看法樂觀，激勵台積電4日股價的表現，早盤以974元開出，上漲24元，終場收在990元，上漲40元，三大法人同步買超，其中外資買超15,827張，終止連三賣，投信買超479張，連三買，自營商買超462張，三大法人合計買超16,768張。

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