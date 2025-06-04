達明機器人申請股票上市案 證交所審議通過
臺灣證券交易所於114年6月4日召開之第844次「有價證券上市審議委員會」，審議達明（4585）機器人股份有限公司初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
達明機器人股份有限公司相關基本資料：
登記地址：桃園市龜山區華亞二路58-2號5樓
申請上市資本額：新台幣9億元
董事長：何世池
總經理：陳尚昊
輔導上市承銷商：元大證券
稅前純益：
2022年：1億7012萬2千元
2023年度：1,140萬2千元
2024年度：1億673萬5千元
2025年第1季：7,582萬8千元
每股稅後盈餘：
2022年度：1.60元
2023年度：0.12元
2024年度：1.04元
2025年第1季：0.73元
主要業務：協作型機器人之研究開發、設計、製造及銷售。
市場結構：內銷18.41%、外銷81.59%
全體董事持股比率：董事7席，占90.28%
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