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達明機器人申請股票上市案 證交所審議通過

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所於114年6月4日召開之第844次「有價證券上市審議委員會」，審議達明（4585）機器人股份有限公司初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。

達明機器人股份有限公司相關基本資料：

登記地址：桃園市龜山區華亞二路58-2號5樓

申請上市資本額：新台幣9億元

董事長：何世池

總經理：陳尚昊

輔導上市承銷商：元大證券

稅前純益：

2022年：1億7012萬2千元

2023年度：1,140萬2千元

2024年度：1億673萬5千元

2025年第1季：7,582萬8千元

每股稅後盈餘：

2022年度：1.60元

2023年度：0.12元

2024年度：1.04元

2025年第1季：0.73元

主要業務：協作型機器人之研究開發、設計、製造及銷售。

市場結構：內銷18.41%、外銷81.59%

全體董事持股比率：董事7席，占90.28%

達明機器人 董事長

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