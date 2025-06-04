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輝達重返全球市值龍頭 這幾檔含「輝」ETF低檔來強漲逾25%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
輝達（NVIDIA）重返全球市值龍頭寶座，含「輝」ETF也跟著揚眉吐氣。示意圖／ingimage
輝達（NVIDIA）重返全球市值龍頭寶座，含「輝」ETF也跟著揚眉吐氣。示意圖／ingimage

輝達（NVIDIA）重返全球市值龍頭寶座，含「輝」ETF也跟著揚眉吐氣。目前台股掛牌的海外ETF中，持有輝達的含「輝」ETF有近20檔，其中包含國泰費城半導體（00830）、富邦未來車（00895）、中信美國創新科技（009801）、國泰智能電動車（00893）等高含輝量ETF，自關稅戰低點以來，漲幅都逾二成五以上。

輝達日前公布財報，受惠資料中心營收大幅成長，營收獲利優於市場預期，激勵股價走出關稅戰與晶片禁售中國大陸陰霾，昨日收141.22美元，漲幅2.8%，創1月24日以來新高，也重返全球市值龍頭，離歷史高點153美元已不到10%。

中國信託投信表示，輝達Blackwell平台動能強勁，主要受惠主權AI需求快速增長，GB200進入全面量產，微軟、OpenAI等主要雲端服務業者皆大規模部署，加速AI在推論及代理式應用上的普及。而GB300預計將於2026財年第2季開始出貨。預期未來輝達將整合先進解決方案，打造企業與國家級AI基礎設施，進一步鞏固其在AI領域核心地位。

中國信託投信指出，隨著科技巨頭陸續公布財報，且輝達GB200供應緊俏情況逐漸緩解，而雲端服務商也未縮減資本支出的情況下，半導體先進製程業者營收成長可期；此外包含谷歌、微軟也都推出更先進的AI應用服務，加速AI Agents的時代來臨，投資人可聚焦包含輝達、微軟、谷歌與亞馬遜等科技巨頭為成分股的美股科技主題ETF，有效捕捉AI與科技創新的長期成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 半導體 GB200 ETF AI

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