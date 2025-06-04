美系外資按讚！股王信驊收復4000元 收4025元大漲4.27%

美系外資最新報告看好信驊（5274）將受惠2026年強勁產品周期，給予「優於大盤」評等，信驊4日股價開高後走高衝上4,000元關卡，終場收在4,025元，上漲165元，漲幅4.27%；股王大漲下，股后世芯-KY（3661）也是大漲表現。

美系外資最新出具「個人電腦（PC）與伺服器產業」報告，認為人工智慧（AI）伺服器需求強勁，帶動供應鏈累積的訂單持續增加，看好5家台廠，包括廣達（2382）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、信驊、華碩（2357）等，都給予「優於大盤」評等。

信驊受惠人工智慧（AI）伺服器商機暢旺，經營層上調第2季營收預估，由原本預估17億至18億元上調至19至20億元，增幅逾一成，上半年營收有望倍增，第3季也看旺，推估全年應可穩健成長，營收應有雙位數增幅，全年營運可望再創新高。

信驊早盤以3,910元開出，盤中收復4,000元關卡價位， 終場收在今日最高的4,025元， 上漲165元， 漲幅4.27%；股王領漲， 股后世芯-KY以2,805元收盤，上漲85元， 漲幅3.13%；台股16千金中， 以創意（3443）漲幅6.3%最高，漲幅逾4%的還有力旺（3529）、旭隼（6409）、嘉澤（3533）等。