快訊

板橋警分局驚傳男男性騷 30歲醉警兩度環抱值班學弟遭調地

中職／「富邦的兄弟對我都非常好」悍將混血投手發文澄清

美系外資按讚！股王信驊收復4000元 收4025元大漲4.27%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美系外資最新報告看好信驊將受惠2026年強勁產品周期，給予「優於大盤」評等，信驊4日股價開高後走高衝上4,000元關卡，終場收在4,025元，上漲165元，漲幅4.27%。示意圖。圖／AI生成
美系外資最新報告看好信驊將受惠2026年強勁產品周期，給予「優於大盤」評等，信驊4日股價開高後走高衝上4,000元關卡，終場收在4,025元，上漲165元，漲幅4.27%。示意圖。圖／AI生成

美系外資最新報告看好信驊（5274）將受惠2026年強勁產品周期，給予「優於大盤」評等，信驊4日股價開高後走高衝上4,000元關卡，終場收在4,025元，上漲165元，漲幅4.27%；股王大漲下，股后世芯-KY（3661）也是大漲表現。

美系外資最新出具「個人電腦（PC）與伺服器產業」報告，認為人工智慧（AI）伺服器需求強勁，帶動供應鏈累積的訂單持續增加，看好5家台廠，包括廣達（2382）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、信驊、華碩（2357）等，都給予「優於大盤」評等。

信驊受惠人工智慧（AI）伺服器商機暢旺，經營層上調第2季營收預估，由原本預估17億至18億元上調至19至20億元，增幅逾一成，上半年營收有望倍增，第3季也看旺，推估全年應可穩健成長，營收應有雙位數增幅，全年營運可望再創新高。

信驊早盤以3,910元開出，盤中收復4,000元關卡價位， 終場收在今日最高的4,025元， 上漲165元， 漲幅4.27%；股王領漲， 股后世芯-KY以2,805元收盤，上漲85元， 漲幅3.13%；台股16千金中， 以創意（3443）漲幅6.3%最高，漲幅逾4%的還有力旺（3529）、旭隼（6409）、嘉澤（3533）等。

股王 股后 營收 台股 信驊 世芯

延伸閱讀

輝達市值3.45兆美元 暌違近5個月重返龍頭擠下微軟

投信連買11天 累積買超554億…躍穩盤主要功臣

小摩：AI伺服器及商用PC需求強 按讚華碩等五台廠

信驊545萬元 上櫃平均薪資最高

相關新聞

台股量價俱揚上漲491點收21,618點 台積電收高990元上漲40元

台股4日開高走高，收盤上漲491.16點，終場以21,618.09點作收，成交量4,039.42億元；台積電（2330）...

三大法人齊力回補285億元！台積電、信驊齊漲 台股突圍月線

台股集中市場4日受權王台積電（2330）大漲4.21%，以及股王信驊（5274）收盤價暌違近半年重登4,000元大關激勵...

美系外資按讚！股王信驊收復4000元 收4025元大漲4.27%

美系外資最新報告看好信驊（5274）將受惠2026年強勁產品周期，給予「優於大盤」評等，信驊4日股價開高後走高衝上4,0...

亞昕股東會／董座姚政岳：房市沒有永遠的雨天 降價仍有難度

亞昕（5213）4日召開股東會，由董事長姚政岳主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1.27元、股票股利0...

魏哲家開金口 台積電尾盤急拉收最高990元

台積電（2330）3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家開金口說「人形機器人、AI已有成果現在開始反映在財報上，…謝...

台股獲利上修循環告終 法人建議布局高殖利率股或低評價 AI 股

關稅衝擊需求，加上AI供應鏈財測上修，無力彌補非AI族群下滑，凱基投顧認為，台股過去20個月獲利上修循環告終，本波反彈已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。