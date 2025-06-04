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AI股神對決掀熱潮 「2025永豐 AI GO 競賽」高手雲集參戰

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

人工智慧（AI）技術突飛猛進，應用遍及各行各業，永豐金（2890）也加碼布局金融科技創新。為促進AI在金融領域的實戰應用，永豐金控攜手永豐金證券，聯合趨勢科技等，共同舉辦「2025永豐AI GO競賽」，以「股神對決」為主題，吸引多達868隊、逾1,400位AI專業人才參與，規模盛大、反應熱烈。

本屆競賽主打以AI模型預測台股潛力飆股，鼓勵參賽者跨域運用技術挑戰市場洞察力。進入決賽的團隊涵蓋資訊通訊、高科技與金融產業，不僅激發學界與產業的技術交流，更為AI金融應用帶來多元創意。

頒獎典禮暨成果交流會日前舉行，除公布冠軍、亞軍、季軍與優選作品外，活動特設「預測爭霸加碼賽」，邀請前十強隊伍於永豐旗下「豐萃基地」進行現場對決，模擬實戰選股操作，展現AI預測模型的實用價值。

最終，由隊名風趣的「玩股票賠錢怎麼不找找自己的問題」隊伍脫穎而出，憑藉精準模型奪得總冠軍與加碼獎項，抱回新台幣20萬元獎金，成為本屆最大贏家。現場也邀請得獎團隊分享建模思維與技術策略，與AI專家交流激盪，展現金融科技無限潛能。

永豐金控強調，未來將持續舉辦AI主題競賽，深化與AI人才的連結，並推動AI在金融業的多元應用，為打造智慧金融生態系注入新動能。

金融科技 永豐金控 台股 AI

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