三大法人齊力回補285億元！台積電、信驊齊漲 台股突圍月線

台股集中市場4日受權王台積電（2330）大漲4.21%，以及股王信驊（5274）收盤價暌違近半年重登4,000元大關激勵，指數續漲491.16點、漲幅達2.32%，收21,618.09點，躍過月線，三大法人轉買超285.52億元。

統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超203.38億元，投信買超44.98億元；自營商買超（合計）37.17億元，其中自營商（自行買賣）買超19.41億元、自營商（避險）買超17.75億元。

盤面上，台積電董事長魏哲家於股東會釋出今年營收、獲利都將再創新高，未來5~10年生意「非常好」，股價收在最高990元，並點火AI、散熱、機器人等概念股群起而上，此外，金融類股也在富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大龍頭爆量走揚下，類股指數盤中順利由黑翻紅，雖然尾盤因新台幣匯價再度升破30元關卡而出現調節賣壓，但買盤加碼搶進鴻海（2317）、聯發科（2454）、緯創（3231）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）等電子要角，大盤指數仍隨台積電收在當日最高點。

統計4日集中市場成交值突破百億元個股共有6檔，除了金控雙雄外，其餘由AI族群包辦。依成交值排序分別為：台積電成交值365億元，股價漲4.21%、收990元，成交量37,177張；國泰金成交值181.94億元，股價漲1.25%、收64.7元；276,519張；聯發科成交值130.77億元，股價持平、收1275元；10,284張；富邦金成交值114.43億元，股價漲4.19%、收87.1元；131,662張；奇鋐成交值113.38億元，股價漲3.34%、收681元；16,582張；南亞科成交值110.45億元，股價漲7.42%、收49.25元；228,336張。

統計成交量突破10萬張個股共有8檔，金融股即占5位，國泰金盤中竄上人氣第一名，電子族群僅南亞科1檔。依成交量排序分別為：國泰金成交量276,519張，股價漲1.25%、收64.7元；南亞科成交量228,336張，股價漲7.42%、收49.25元；群益台灣精選高息成交量177,155張，股價漲0.23%、收22.24元；中信金成交量157,629張，股價漲-1.16%、收42.5元；富邦金成交量131,662張，股價漲4.19%、收87.1元；永豐金成交量121,869張，股價漲0.22%、收22.95元；第一金成交量106,144張，股價漲0.56%、收26.8元；台泥成交量105,553張，股價漲0.56%、收27元。