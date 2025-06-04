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台股量價俱揚上漲491點收21,618點 台積電收高990元上漲40元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股4日開高走高，收盤上漲491.16點，終場以21,618.09點作收，成交量4,039.42億元；台積電（2330）收盤價990元，上漲40元，漲幅4.21%。

今日成交金額大且走高為：國泰金（2882）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）、南亞科（2408）、富喬（1815）、材料-KY（4763）、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）及台達電（2308）；成交金額大且疲軟者則為：中信金（2891）、陽明（2609）、聯電（2303）、牧德（3563）、萬海（2615）、健策（3653）、貿聯-KY（3665）、群光（2385）、洋基工程（6691）及瑞昱（2379）。

第一金投顧表示，關稅對於台積電影響偏間接，AI還是供不應求，與NVDA、鴻海密切緊密合作，中⻑期仍十分看好公司表現。持續留意美中貿易談判進展、川普關稅政策、美債危機、聯準會官員釋出下半年可能降息訊號、美國公布經濟數據等，景氣前景不明。

雖然關稅政策存在不確定性，但市場對於川普效應逐漸鈍化，6月進入除息旺季，可期待填息行情，預期短期指數呈箱型整理機率高，類股輪動機率高。操作上，選股不選市，選擇各產業權值股、各產業龍頭、高殖利率為方向，聚焦AI績優股、資產營建、航運族群、重電及能源等。留意布局時點，分批低接不追高，操作嚴控資金持股水位、保持風險控管。

關稅 台積電

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