魏哲家開金口 台積電尾盤急拉收最高990元

台積電（2330）3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家開金口說「人形機器人、AI已有成果現在開始反映在財報上，…謝謝股東支持，多買台積股票就不會錯」，他並重申台積前景樂觀看法，台積電今日股價受相關談話激勵，跟隨ADR走強，尾盤急拉收最高990元，市值增至25.67兆元。

台積電董事長暨總裁魏哲家昨在股東會上說，全世界的AI公司都要和台積合作，客戶對台積信心足夠，沒有其他考量都會用台積電（產能）。他並謝謝股東支持，說多買股票就不會錯。外界認為，相關談話再次反映他對公司營運前景深具信心，觀察他先前4月更以實際行動自掏腰包逢低進場。

法人認為，魏哲家過往多次增加持股台積電都是看準時機買進，此次似也逢低加碼，以實際掏腰包買進也反映對公司營運具長期信心。

公開資訊顯示，魏哲家自有股數自集中市場買進為2022年12月以來再次出現自集中市場買進，魏哲家今年4月自集中市場買進20張台積電。法人推估，若以台積該月的月均價約841元，此次魏哲家估約以1,682萬元買進台積電。

魏哲家先前曾在2022年10月17日質設 1,600 張台積電股票，以當日收盤價397元計算，市值達6.35億元。隨後該年10月至12月累計買進自家股票267張，以當時價格估算，總投資逾1.79億元。後續台積股價一路驚漲破千元，魏哲家買進台積股票時機被外界視為低檔進場的神操作。

魏哲家先前已預告適當時機會加碼。魏哲家去年以台積電董事長新身分和媒體交流，回應媒體詢問最智慧的建言，他不改幽默說，最智慧建言一樣是買台積電股票，用投資理財 stay with TSMC。他更反問，「買台積電股票我不是示範過了嗎」。

魏哲家當時說，台積電股價有時候稍嫌委屈還是會回來，而全天下哪裡找的到這樣的公司，誠信正直且不斷進步。他也幽默說，「投資理財就是買，我不是先前示範過了嗎？還借錢去買」，記者順勢追問「還會再加碼嗎」他則笑說「適當時機」。

此外，最新公開資訊顯示，除了魏哲家今年4月自集中市場買進20張台積電。台積副總級以上高階主管已在4月持股也小增，侯永清增加278股、黃仁昭增加3股、葉主輝增加一張，李俊賢增加446股，魯立忠增加3張，莊瑞萍增加382股。

另外，回顧2020年當時，台積首度實施經理人持股規範（Corporate Officer Shareholding Guidelines）。依據規範，台積電年報已揭露，台積相信經理人長期持有公司股票可強化其與股東利益之連結，要求董事長、總裁及其他經理人之持股價值應為年度本薪的一定倍數，且經理人在受僱期間，皆須維持公司要求之持股價值。熟知台積電的人士當時提到，台積電該年報已特別揭露經理人持股規範，該制度預料後續會對台積電股價產生深遠影響。

業界人士也說，台積電在高階管理人才上持續引進跨國優秀菁英，這些新進或拔擢的高階主管也必須遵守相關規範，預料相關新拔擢或相關持股不足的高階主管，也會陸續補足持股比率，管理層自掏腰包買進、持股的提高也將反映台積管理層對公司長期經營的信心與團隊向心力。