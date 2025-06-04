台股獲利上修循環告終 法人建議布局高殖利率股或低評價 AI 股

關稅衝擊需求，加上AI供應鏈財測上修，無力彌補非AI族群下滑，凱基投顧認為，台股過去20個月獲利上修循環告終，本波反彈已達強弩之末，建議以低持股因應川普政策風險，並以高殖利率股或低評價AI股為布局重點。

檢視最近一次財報後，凱基投顧調降台股今年獲利展望，由原預估年增19%降至17%，結束自2023年下半年以來的獲利上修周期。同期間FactSet's統計，S&P500成分股今年盈餘亦由原預估年增12%降至9%。

雖然因應關稅提前拉貨效應帶動台股及美股第1季財報優於預期，但關稅造成的不確定性卻讓市場難對下半年旺季寄予厚望。

另一方面，本波法說被提及的關鍵字不外乎是「關稅」與「不確定性」，根據 FactSet's統計，S&P500成分股中，有高達83%比例提及「關稅」，創統計以來最高；78%比例提及「不確定性」 ，創新冠疫情來最高。

凱基投顧分析，本次財報與法說展望延續「AI 好，其它都不好」主軸，這是去年以來每次財報與法說的固定腳本。但「AI 的好無法彌補非AI的不好」卻是首次出現，是除關稅外，導致台股獲利下修的主因。

凱基投顧彙整台美最新財報並重新評估盈餘展望，2025年財測上修族群主要集中在AI相關領域，其它則普遍下調。台股獲利明顯上修族群包括散熱、網通、銅箔基板及電源供應器等；S&P500 中，僅通訊服務類股明顯上修，主要來自Alphabet、Netflix、Disney。

雖然全球股市普遍收復關稅戰起跌點，但市場可能忽略，一旦關稅付諸實行，對整體經濟衝擊將不可小覷，預示企業獲利展望可能面臨再度下修風險。即使關稅衝擊不足以使經濟陷入衰退，但恐難以避免明顯放緩。

凱基投顧指出，台灣供應鏈與美國經濟呈高度連動，回顧過去20年美國經濟放緩的三個時期，台股獲利展望當時遭下修幅度達13%至26%，延續時間達8至20個月。