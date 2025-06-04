抵禦關稅帝君萬萬稅 基建股夠力

伴隨著近期美國最新減稅法案《大而美法案》的通過，之前的對等關稅暫緩90日，也即將於7月5日到期。滙豐投信指出，由於先前對等關稅的政策宣布，橫掃全球貿易夥伴引發市場震盪。然而，根據彭博資訊數據統計可發現，基建類股除表現相對抗跌外，且年初至5月底仍上漲達11.3%1，不僅展現十足防禦抗震能力外，亦有亮麗的報酬表現。因此，投資人可適時配置基建類股，做為後續抵禦關稅等政策下的投資利器。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫說，基礎建設類股無疑是今年眾多政策變數下的最大受惠資產，背後源自於其特許經營、民生必需的防禦特性。同時，目前市場亦忽略減稅政策延長對於其基本面的正向影響，預期後續將有機會繼續發酵並推高相關產業表現。

其中，基建為各行業裡實質稅率最高，因此企業減稅政策延長，無疑對其幫助最大。再者，川普減稅政策中包含投資加速抵減方案，對於基建這類型期初鉅額投資，隨後數十年穩定收現的行業，有望可使其當年度應稅所得下降，降低實際企業稅繳交金額，進而減少外部融資壓力，無疑對基建基本面是一大利多。

若再回顧2017年美國實施企業減稅後的表現，受惠於稅率調降與加速抵減機制，高資本支出與高稅率投資組合表現優異，其中又以高稅率族群表現最為亮眼。從2017年4月法案討論初期至法案實施之後，標普500指數上漲22%，同期間高稅率族群的投資組合上漲則達32%2，表現明顯超越大盤，代表著減稅法案的落實對於同屬於高稅率族群的基建產業而言，將有實質性助益。

目前基建股利率為3.81%3，亦具備較高的股利優勢，因此在市場不確定性下配置基建類股，除有效降低投組的波動度外，亦有機會提升收益機會。其中滙豐全球基礎建設收益基金主要布局四大產業：與景氣連動度較高的能源基建、大眾運輸；同時配置於與民生必需息息相關的公用事業、通訊服務。基金經理將依據中期經濟與產業環境看法，靈活調整四個產業配置，力求攻守兼備，成為全天候能攻能守的投資利器。