類股輪動！主軸 AI 及伺服器相關概念股及具特定題材中小型類股

美國總統川普推行的對等關稅政策對全球經濟造成衝擊，市場普遍預期此舉可能推升美國通膨率、提高失業率，並抑制GDP成長。不過，這些利空消息已被市場充分反映，自4月9日川普宣布暫緩關稅90天以來，加權指數漲幅22.74%，成功回補先前的跌幅缺口。

各大分類產業指數皆上漲，由電腦及電腦週邊設備、電子零組件領漲台股，漲幅超過40%，漲幅前20大產業均超過15%，電子、傳產各半。儘管台股已回升至宣布對等關稅前的水準，但仍處高檔壓力區，面臨利空挑戰。短期或維持震盪，投資人可透過台股基金，把握類股輪動機會。

根據CMoney統計自4月9日至5月29日資料顯示，儘管川普在4月2日宣布對等關稅後，引發全球股市大幅下跌，但隨後在4月9日宣布暫緩90天的關稅政策，促使全球股市出現反彈，台股也隨之強勁回升。

分析各產業分類指數表現，以電腦及電腦週邊設備、電子零組件的反彈最為顯著，這兩大產業指數漲幅超過40%，成功回補先前因關稅衝擊而造成的跌幅。值得注意的是，除了半導體及電子相關產業外，運輸業、生技醫療及玻璃陶瓷類股漲幅也均超過20%，顯示在市場動盪期間，類股輪動的機會逐漸浮現。

統一台股研究團隊指出，台股短期仍面臨諸多不確定性，大盤指數高檔震盪，但類股輪動的機會增加。受惠於關稅暫緩政策，許多廠商提前拉貨，從5、6月營收及財報可見一斑。值得關注的是，AI產業受到對等關稅影響甚微，不需提前拉貨，營收預期將持續穩健成長。整體而言，現階段可將投資重心放在AI及伺服器相關概念股，同時尋找具特定題材的中小型類股。

統一大滿貫基金為台股一般股票型基金 投資策略不拘泥於特定產業，而是嚴選過去三年平均股東權益報酬率（ROE）達3%以上的優質個股。主要持股產業除半導體相關產業外，也包括生技醫療等其他產業。基金亦同時關注航運與鋼鐵等領域，以及高殖利率概念股、財報佳且未來營運展望樂觀個股，力求在多元產業中，掌握類股輪動帶來的投資機會。