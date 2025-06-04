台股開盤上漲214點 台積電開高24元

台股4日開盤指數上漲214.51點，開盤指數為21,341.44點。台積電（2330）開盤價974元，上漲24元。

群益投顧表示，觀望關稅談判發展、美中領導人通話，指數挑戰短期均線未能成功，延續區間偏弱調整，技術面有待進一步扭轉。個股輪動快速，續以短多熱門標的，技術面短打操作因應。

操作題材可留意：

1.龍頭廠喊漲報價，玻纖布增添火力─AI高速成長帶動，用於高階IC載板及先進晶片封裝基板的低熱膨脹係數玻纖布，以及用於高頻、高速傳輸PCB板材的低介電玻纖布需求持續強勁甚至短缺，三大玻纖材料廠之一日東紡宣布，8月1日起全面調漲相關玻纖產品售價20%，增添族群題材火力。

2.AI競賽方興未艾，CCL升級商機無限─AI競賽方興未艾，大型資料中心不斷提升算力和網絡傳輸速度成為趨勢，除AI伺服器將從GB200升級GB300到VR200，交換器也會400Gb、800Gb一路升等到1.6Tb，銅箔基板材料必須跟著從M7、M8到M9提高等級，可望持續帶來新的商機。

周二（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,519.64點，上漲214.16點、漲幅0.51%；S&P500指數上漲0.58%；那斯達克指數上漲0.81%；費半指數上漲2.72%。台積電ADR漲1.42%，收在197.61美元，較台北交易溢價24.8%。

輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）領軍晶片股上漲，帶動美國股市周二走高，數據顯示美國勞動市場保持堅挺。美國勞工部報告顯示，4月職位空缺有所增加，但裁員人數也增加，暗示隨著關稅對經濟前景造成影響，勞動市場正在放緩。

三大法人周二集中市場合計賣超10.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超132.4億元，投信買超126.3億元，自營商（自行買賣）買超2.9億元，自營商（避險）賣超7.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,560口至321口，其中，外資淨空單減少5,923口至39,470口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,820口至3,327口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,400點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在21,700點，月賣權最大OI落在19,900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.77上升至0.86。VIX指數下降0.82至26.07。外資台指期買權淨金額-0.08億元 ; 賣權淨金額-0.92億元。整體選擇權籌碼面偏多。