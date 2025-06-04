台積電ADR、期貨夜盤勁揚 法人：台股關注外資布局

美股收漲，輝達（NVIDIA）再拿全球市值最高寶座，台積電ADR勁揚，台指期夜盤上漲243點收21217點，台積電期貨夜盤上漲15點收967點，外資3日在台指期淨空單減少至3.94萬口。法人指出，台股本週關注5月營收、美國總統川普關稅政策、外資布局、以及匯率動向。

市場高度關注美中是否達成貿易協議，讓川普關稅政策風險降溫，美股4大指數今天齊揚，道瓊工業指數上漲214.16點或0.51%，收42519.64點，標普500指數小漲34.43點或0.58%，收5970.37點。

科技股為主的那斯達克指數揚升156.35點或0.81%，收19398.96點，費城半導體指數上揚131.63點或2.72%，收4964.41點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達勁揚2.8%收141.22美元，市值超越微軟（Microsoft）的3.44兆美元，逼近3.45兆美元，再度拿下全球最高市值企業寶座。

台積電美國存託憑證（ADR）揚升1.4%收197.61美元，超微（AMD）上漲2.3%收117.31美元。

台股3日上漲124.22點，收21126.93點，成交值新台幣3502.79億元。三大法人合計賣超11.72億元，其中自營商賣超4.6億元；投信買超126.41億元，連續11個交易日買超台股，累計買超規模554.98億元；外資及陸資賣超133.53億元，連5賣，累計賣超規模988.39億元。

在台指期淨部位，三大法人3日淨空單減少3560口至321口，其中外資淨空單減少5923口至3萬9470口。

台積電3日召開股東會，董事長暨總裁魏哲家指出，台積電生意很好，AI供不應求，人形機器人現在開始顯著貢獻台積電營收，今年美元營收可望成長24%至26%，營收盈餘均將創歷史新高，未來5年到10年展望也非常好。