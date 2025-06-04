南韓政局明朗 股市今年以來報酬逾13%

中國信託投信表示，上周整體新興亞洲買賣超呈現持平，外資終止台股連五周買超紀錄，轉為賣超4.5億美元，居亞股賣超冠軍；而菲律賓、泰國、越南同樣遭外資拋售，分別為2.7億美元、1.4億美元、1億美元；印度、南韓市場轉受外資青睞，上周分別流入6.4億美元、2.3億美元，今年以來外資在整體新興亞股仍全數維持賣大於買情況。

值得留意的是，南韓總統大選激勵外資買盤湧入，南韓在經歷六個月政局動盪後，6月3日選出新任總統，因政見有利於股市，市場樂觀看待後市，上周南韓大漲4.1%，居漲幅之冠；其次為越南上漲1.4%，其餘新興亞股皆呈現疲軟，泰國下跌2.3%跌幅最重，台股跌1.4%、菲律賓跌1.1%、印尼、印度則為小跌1%。此外，南韓今年以來報酬為12.74%，暫居亞股漲幅冠軍，而泰國、台灣今年來跌幅相對較重。

中國信託投信指出，美中關稅戰進入暫時休兵，然近日川普抨擊「中國完全違反與美國達成的關稅協議」，美國財政部長貝森特也公開表示，談判陷入僵局，讓市場再次出現緊張情緒，當前國際市場仍受關稅政策影響，市場不確定性仍居高盤旋，市場維持盤整震盪格局。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，根據輝達最新財報，上季獲利及營收皆優於預期，資料中心業務年增幅更達73%，顯示儘管受國際政治緊張的影響，但輝達仍維持高度成長，並重申全球對AI晶片的需求極為強勁。

同時，輝達宣布回購141億美元庫藏股，並發放2.44億美元股息。唐祖蔭強調，大型企業握有龐大現金流，回購股票不僅是回饋股東，更是對企業財務穩健有信心的表現，此舉回購動作，一方面能穩定市場情緒，亦有助為股市提供支撐，更顯示輝達對AI驅動的數據中心、生成式AI及相關技術的長期需求充滿信心。

另一方面，目前約九成美國企業已公布財報，有超過七成企業每股盈餘優於市場預期，唐祖蔭指出，雖然市場多空消息夾雜，但從財報數據仍可看出美國企業展現高度韌性，企業或許會因關稅不確定性而放寬未來財務指引，但整體預估今年標普500指數的盈餘仍將呈現逐季成長。

越南股市今年以來漲幅5.2%，僅次於南韓股市，表現相對不俗。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，美、越結束第二輪關稅貿易談判，雙方獲得正向進展，從官方釋出的訊息顯示，雙邊合作氛圍正向，儘管談判細節暫時揭露，但從若干外圍事件能反應出美越經貿關係再次升級，例如，川普集團在越南投資案拍板定案，引起市場關注。

張晨瑋表示，越南基本面同樣展現韌性，統計今年第1季越南上市企業淨利率年增率達26%，為連續第六季正成長，且多數企業對今年業績指引維持樂觀。此外，觀察去年越南上市企業總營收占比，其中18%來自出口，僅有2%來自出口美國營收，意味美國關稅政策造成的實際威脅應落在可控範圍，隨著貿易談判推進，且越南本地貨幣及財政政策持續支持經濟成長，越股盼延續反彈態勢。