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聚陽5月營收符合預期 市場觀望下半年接單狀況

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

聚陽（1477）公布5月營收24.8億元，年減8.2%、月減5.2%，法人機構表示，符合預期。分析師指出，聚陽5月受到新台幣相對美元升值影響，使得營收較去年同期下滑，若以美元角度來看，出貨的單價與量約與去年同期持平，匯率影響營收約6%多。

聚陽放緩印尼及越南新廠的產能擴張，僅保留孟加拉與薩爾瓦多新廠的擴產計劃，有利於在美國對等關稅環境下分散產能過度集中在一個國家的風險。

由於關稅影響，目前客戶的下單相對保守觀望，關稅承擔的比重分配也會影響代工廠的獲利能力。雖然關稅法案目前被美國國際貿易法庭作出禁制的裁定，川普的全球關稅措施被裁定為違法，但川普仍可上訴且共和黨在國會有主導力，不認為美國的關稅會因此而取消。聚陽在目前接單展望上，市場觀望關稅對下在半年市場需求及客戶訂單量的影響。

關稅 聚陽 美國

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