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市場動盪 聚焦特別股長期投資價值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到美國政策和聯準會（Fed）利率走向前景不明的影響，近期特別股呈現資金流出的情況，短期走勢亦較為疲軟。柏瑞投信表示，聯準會雖暫停降息腳步，但市場普遍預期下半年仍有降息空間，加上特別股指數的殖利率，目前來到高於2008年金融海嘯以來平均6%的水準之上，顯示特別股已具備良好的中長期投資價值。

柏瑞投信2025年第2季「洞悉特別股」報告指出，聯準會5月決議持續按兵不動，且市場多空訊息交錯，使得特別股殖利率維持高檔震盪，來到近年來難得一見的高位、且高於近5年均值、並優於多數投資等級的固定收益資產，以特別股平均投資等級的信用評等而言，已浮現中長期的投資吸引力。

柏瑞投信表示，因當前美國經濟數據仍保持韌性，聯準會將持續觀望並等待關稅進展，所以目前不急於採取行動。此外，觀察第一季財報，美國金融業獲利仍然優異，大型銀行相繼交出優於市場預期的財報數字，雖然關稅政策可能導致企業與消費行為轉趨保守，然多家銀行已開始提列更多信貸損失準備金，以因應可能的違約風險。

在信用風險方面，根據Bloomberg統計，今年截至4月底共計有23檔特別股的信用評級被調升，及20檔特別股的信用評級被調降，反映整體發行機構的信用風險可控。另外，根據芝商所FedWatch工具，預期聯準會今年降息幅度仍有望達到2至3碼。

回顧2009年以來，美國10年公債殖利率一年期間的降幅，如果落在0.75%以內，是屬於利率溫和下降的環境，則特別股在未來一年將有較佳的表現。柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，目前美國10年期公債殖利率位於過去兩年盤整區間（3.8%-4.8%）上緣，已顯著高於聯準會設定的3%長期中性利率水準，加上現仍處於降息循環週期，顯示目前是增加利率風險曝險的有利時機。此外，特別股的信用利差雖因先前關稅貿易戰的拖累而擴大，並已升至近兩年新高，但預期在貿易衝突持續緩解的背景下，未來利差可望逐步收斂。

聯準會 美國經濟

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