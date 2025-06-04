台積電：盼穩健拉升季配息

台積電昨開股東會，董事長魏哲家在被問到公司未來五年到十年的發展時表示，「我用三個字『非常好』來說明一切」；他也說，全球ＡＩ客戶都與台積電合作，「只要多買我們股票就不會錯」。至於股利政策，台積電財務長兼發言人黃仁昭則說，台積電希望穩健拉升季配息，配發率不是用每股純益（ＥＰＳ）計算，而是用現金流計算，目前以現金流的七成配發，希望可以持續提高。

魏哲家昨主持股東會，開場就表示很感謝看到股東們參加一年一度的股東會，希望能夠讓關心台積電表現和發展的股東更了解台積電，魏哲家也縮短營業報告的時間，讓股東有更多時間提問，包括綠能、關稅、匯率、海外設廠等都是股東關切議題。

魏哲家表示，台幣升值衝擊不小，且匯率造成不確定性升高，但匯率波動是台積電無法掌控的變數之一，台幣每升一個百分點，影響營業利益率○點四個百分點，以五月台幣升值逾百分之八，換算對台積電影響數逾三個百分點，再乘上高達三兆元的營收，即可知影響還是非常大。但他也說，因台積電技術、製造維持世界第一，「我相信可以賣我們應該賣的價值」。

魏哲家意有所指說，大家應該聽得懂他說的話。會後他受訪指出，他是暗示股東，台積電的技術領先地位，可以調漲晶圓代工價格。

魏哲家說，台積電為什麼有本事這樣做，那是因為現場有兩位負責研發和生產的執行副總經理，帶領研發和營運人員把技術做到世界領先地位，就算全球匯率波動，台積電今年營收和獲利有信心再創新高。

此外，有股東關心ＡＩ發展何時挹注台積電收益，魏哲家說，無論是ChatGPT、DeepSeek等大型語言模型，或最近密切討論的繪圖處理器（ＧＰＵ）和特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）會不會分庭抗禮，這兩種晶片都是台積電的客戶，台積電的技術與生產能力都是全球第一，客戶也高度信任，且已反映在公司財報。

魏哲家說，台積電今年仍會穩健成長，並看好企業ＡＩ是另一個支持未來數年結構性趨勢的ＡＩ需求來源，預期今年先進製程銷售占比續揚，可達七至八成，全年營收年增率可達二十中位數百分比。