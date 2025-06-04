台積普通股轉ADR 財務長：暫不考慮

台積電（2330）昨（3）日股東會，有股東提問台積電近期台股現股股價與ADR價差逾兩成的議題，台積電財務長黃仁昭說，價差並非一直存在，台積電也考慮過開放普通股轉換ADR，但擔心衝擊ADR與台股現股價格，目前不打算這麼做。

黃仁昭說，台股現股與ADR之間差異主要原因是供需，價差有時只有一點點。股東若買ADR，會得到ADR報酬，買台股現股得到的是現股報酬，兩者趨勢一致。

他表示，台積電也考慮過開放普通股轉換ADR，但若一夕之間開放，可想見會有很多普通股賣出轉為ADR後再賣出，對ADR價格有很大衝擊，也影響台股現股，目前不打算這麼做。後續若市場穩定一點，供需更平衡的時候可考慮開放，公司持續觀察市場情況，也請投資銀行研究相關議題。

股東關注後續配息金額，黃仁昭回應，台積電希望穩健拉升季配息，配發率不是用每股純益（EPS）計算，而是用現金流計算，目前以現金流的七成配發，希望持續提高。