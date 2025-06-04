魏哲家喊話台積股東 多買股票不會錯

台積電（2330）董事長魏哲家昨（3）日在股東會上表示，全世界的AI公司都要和台積電合作，客戶對台積電信心足夠，沒有其他考量都會用台積電（產能），台積電生意很好，謝謝股東支持，「多買（台積電）股票就不會錯」。

市場解讀，魏哲家公開向股東喊話「多買股票就不會錯」，再次反映他對台積電營運前景深具信心。

魏哲家這席話，外資昨天多數「聽到了」，包括高盛、瑞銀、摩根大通、摩根士丹利、台灣匯立（里昂）、野村、匯豐、麥格理等八家外資昨天都買超台積電，惟花旗環球、法銀巴黎、美林等三家投行仍賣超，整體外資昨天仍小幅賣超台積電656張，連三賣。

魏哲家昨天在股東會上強調，希望藉由台積電的說明，可以讓大家更了解台積電，也更願意繼續支持台積電，「各位知道我講的意思」。

魏哲家先前已透過自掏腰包買台積電股票，以實際行動力挺自家公司。

公開資訊觀測站資料顯示，魏哲家最近一次買進自家股票在今年4月，當時自集中市場買進20張。法人推估，若以台積電4月股價月均價約841元計算，魏哲家約斥資1,682萬元買股。此外，最新公開資料顯示，台積電副總級以上高階主管4月持股小幅增加。

時間往前推，魏哲家曾在2022年10月17日質設1,600張台積電股票，以當時台積電收盤價397元計算，市值達6.35億元。

隨後，2022年10月至12月累計買進自家股票267張，以當時價格估算，總投資逾1.79億元。

後續台積電股價一路驚驚漲破千元，魏哲家買進台積電股票時機被外界視為低檔進場的「神操作」。

魏哲家先前已預告適當時機會加碼台積電。他去年以台積電董事長新身分和媒體交流，回應媒體詢問最智慧的建言，不改幽默說，最智慧建言一樣是買台積電股票，用投資理財「stay with TSMC」。他更反問媒體，「買台積電股票我不是示範過了嗎？」

另外，2020年台積電首度實施經理人持股規範（Corporate Officer Shareholding Guidelines）。依規範，台積電年報已揭露，相信經理人長期持有公司股票可強化其與股東利益連結，要求董事長、總裁及其他經理人持股價值應為年度本薪的一定倍數，且經理人在受僱期間，皆須維持公司要求的持股價值。

熟知台積電的人士當時提到，台積電該年報已特別揭露經理人持股規範，該制度預料後續會對台積電股價產生深遠影響。