快訊

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

魏哲家喊話台積股東 多買股票不會錯

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲朱子呈／新竹報導
魏哲家公開向股東喊話「多買股票就不會錯」，再次反映他對台積電營運前景深具信心。 路透
魏哲家公開向股東喊話「多買股票就不會錯」，再次反映他對台積電營運前景深具信心。 路透

台積電（2330）董事長魏哲家昨（3）日在股東會上表示，全世界的AI公司都要和台積電合作，客戶對台積電信心足夠，沒有其他考量都會用台積電（產能），台積電生意很好，謝謝股東支持，「多買（台積電）股票就不會錯」。

市場解讀，魏哲家公開向股東喊話「多買股票就不會錯」，再次反映他對台積電營運前景深具信心。

魏哲家這席話，外資昨天多數「聽到了」，包括高盛、瑞銀、摩根大通、摩根士丹利、台灣匯立（里昂）、野村、匯豐、麥格理等八家外資昨天都買超台積電，惟花旗環球、法銀巴黎、美林等三家投行仍賣超，整體外資昨天仍小幅賣超台積電656張，連三賣。

魏哲家昨天在股東會上強調，希望藉由台積電的說明，可以讓大家更了解台積電，也更願意繼續支持台積電，「各位知道我講的意思」。

魏哲家先前已透過自掏腰包買台積電股票，以實際行動力挺自家公司。

公開資訊觀測站資料顯示，魏哲家最近一次買進自家股票在今年4月，當時自集中市場買進20張。法人推估，若以台積電4月股價月均價約841元計算，魏哲家約斥資1,682萬元買股。此外，最新公開資料顯示，台積電副總級以上高階主管4月持股小幅增加。

時間往前推，魏哲家曾在2022年10月17日質設1,600張台積電股票，以當時台積電收盤價397元計算，市值達6.35億元。

隨後，2022年10月至12月累計買進自家股票267張，以當時價格估算，總投資逾1.79億元。

後續台積電股價一路驚驚漲破千元，魏哲家買進台積電股票時機被外界視為低檔進場的「神操作」。

魏哲家先前已預告適當時機會加碼台積電。他去年以台積電董事長新身分和媒體交流，回應媒體詢問最智慧的建言，不改幽默說，最智慧建言一樣是買台積電股票，用投資理財「stay with TSMC」。他更反問媒體，「買台積電股票我不是示範過了嗎？」

另外，2020年台積電首度實施經理人持股規範（Corporate Officer Shareholding Guidelines）。依規範，台積電年報已揭露，相信經理人長期持有公司股票可強化其與股東利益連結，要求董事長、總裁及其他經理人持股價值應為年度本薪的一定倍數，且經理人在受僱期間，皆須維持公司要求的持股價值。

熟知台積電的人士當時提到，台積電該年報已特別揭露經理人持股規範，該制度預料後續會對台積電股價產生深遠影響。

魏哲家 股票 台積電

延伸閱讀

被問「台積電考慮漲價？」魏哲家金句連發幽默霸氣 股東會笑聲不斷

台積電遭質疑「血汗工廠」24小時待命 魏哲家：我這麼胖怎麼可能

熊本二廠延後動工 魏哲家親自勘查「10分鐘塞成1小時」居民反應強烈

黃仁勳5月來台餐會 魏哲家：他要求台積電快備好產能

相關新聞

投信連買11天 累積買超554億…躍穩盤主要功臣

台股昨（3）日在投信大舉買超126.3億元下，即使面臨外資逾百億元的賣壓，指數終場仍上漲124點，收在21,126點。投...

魏哲家喊話台積股東 多買股票不會錯

台積電董事長魏哲家昨（3）日在股東會上表示，全世界的AI公司都要和台積電合作，客戶對台積電信心足夠，沒有其他考量都會用台...

台積普通股轉ADR 財務長：暫不考慮

台積電昨（3）日股東會，有股東提問台積電近期台股現股股價與ADR價差逾兩成的議題，台積電財務長黃仁昭說，價差並非一直存在...

台積電：盼穩健拉升季配息

台積電昨開股東會，董事長魏哲家在被問到公司未來五年到十年的發展時表示，「我用三個字『非常好』來說明一切」；他也說，全球Ａ...

就市論勢／AI、營造股 伺機布局

台股過去兩周狹幅震盪，市場動能受基本面、總經環境與川普關稅議題牽制，需留意若短期無法突破，可能回測前波支撐。台灣4月景氣燈號連續第四個月顯示黃紅燈，雖受惠AI應用商機熱絡及提前拉貨效應，製造業銷售量指數分數增加，但信心指標分數下降，另領先指標維持下滑趨勢，顯示後市景氣變數仍大。

台股只有震盪…今違約交割金額爆出「今年第二大」 僅次川普關稅衝擊

受到關稅戰前景不明影響，台股近期維持在2萬1,000點以上高檔震盪，上下幅度並未如4月驚人，但6月3日卻爆出622.5萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。