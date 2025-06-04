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投信連買11天 累積買超554億…躍穩盤主要功臣

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（3）日在投信大舉買超126.3億元下，即使面臨外資逾百億元的賣壓，指數終場仍上漲124點，收在21,126點。投信這波已經連11買，累積買超金額554.9億元，成為穩住台股盤勢的主要功臣。

外傳川習本周將通話，市場對美中談判寄予厚望，加上台積電股東會釋出生意很好的訊息，台股昨天由台積電（2330）領軍，AI供應鏈同步表態，加上國家隊與投信進場護持，指數盤中一度大漲近300點，不過隨高檔賣壓出籠，漲點逐步收斂，終場以上漲124點收市。成交量3,560億元。

盤面上，電金雙主流領攻，尤其金融股大漲1.7%最強勢，電子股也上漲0.5%，其他如航運、生醫、線纜等也都走強。

16檔千金股漲跌互見，其中以弘塑勁揚6.4%最強勢，力旺跌2.2%最疲軟。

三大法人昨日共賣超台股10.7億元，其中外資賣超132.4億元，連五賣、累計賣超988.3億元，台指期平未倉淨空單則大減5,923口、至39,470口，股期雙市操作不同調。

投信買超126.3億元，攀十個月來單日買超新高，連11買、累計買超合計554.9億元；自營商賣超4.6億元，連二賣、累計賣超110億元。八大公股行庫則加碼12.3億元。

法人指出，近期受關注的是外資空單出現敗退跡象，不僅昨日大減近6,000口，外資自5月新台幣走升以來，大增元大台灣50反1持股，由5月2日至最高峰6月2日共大增57.7萬張後，昨日減少2.2萬張，顯示外資本波熱錢空單在國家隊積極進場後，出現遭軋空離場的跡象，後續動向值得關注。

台新投顧總經理江浩農、永豐投顧總經理李學詩、富邦投顧董事長陳奕光表示，在美中僵局可望有解下，第2季拉貨動能、第3季返校旺季鋪貨需求持續，儘管面臨新台幣匯率走升等因素干擾，但預期上市櫃公司單季獲利可望維持0.9兆～1兆元水準中，基本面將主導後市，預期波段上檔初步滿足點將暫看22,000點。

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