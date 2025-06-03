小摩：AI 伺服器及商用 PC 需求強 按讚華碩等五台廠

摩根大通證券（小摩）在最新出具的「個人電腦（PC）與伺服器產業」報告中指出，人工智慧（AI）伺服器需求強勁，帶動供應鏈累積的訂單持續增加。在台廠中，看好廣達（2382）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、信驊（5274）、華碩（2357）等五檔個股，都給予「優於大盤」評級。

在這篇報告中，小摩從戴爾及惠普最近發布的財報出發，來分析對亞洲供應鏈的影響。就戴爾財報來看，第1季AI伺服器營收低於預期，但訂單前景優，下一季AI伺服器營收可望激增。

在AI伺服器方面，小摩指出，除了四家大型的一線雲端服務供應商（CSP）廠外，AI的吸引力對二線CSP廠如xAI、Coreweave等也愈來愈強，帶動供應鏈累積的訂單持續增加，有利於廣達、緯穎、鴻海。

小摩指出，戴爾的企業伺服器雖然已連六季營收的年增率都為正值，但面臨總經不確定的逆風，戴爾對企業的資訊科技支出展望也趨於謹慎。小摩預估，由於下半年總經前景令人擔憂，今年全年企業伺服器出貨將下滑5-10%，不利於英業達（2356）及鴻海。

小摩指出，戴爾及惠普都預期商用PC需求強勁，主要受惠於Windows 10將到期、使用年限已久、主流AI PC機型上市等，預計這一趨勢將可延續到下一季。不過，消費者需求則較疲弱，主要是因為關稅推升PC產品價格。

就看好個股方面，在PC股中，小摩將華碩列為首選，主是看好華碩將受惠於新的遊戲周期、利潤彈性可能更好、在AI PC與伺服器的獲利持續成長等；在傳統伺服器領域，小摩看好信驊，預期信驊將受惠於2026年強勁的產品周期；在AI伺服器ODM廠中，小摩看好的順序依次為廣達、緯穎、鴻海。