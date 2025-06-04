企業申請IPO 大噴發

臺灣證券交易所第2季來，企業申請股票初次上市（IPO）業績大噴發。統計至5月底，已收到12家公司送件申請，較去年同期暴增二倍；累計今年以來共13件，亦較去年同期成長116.6%，已達成全年目標32.5%。

市場人士分析，4、5月向來是上市公司上半年申請送件高峰期，因前一年度財報、當年度第1季財報已出爐。不過，美國總統川普新政擾亂企業營運，原本市場擔心衝擊企業獲利，影響送件申請上市意願。

不可諱言，部分傳統產業公司受到影響暫打退堂鼓，但也有不少企業反而獲提前拉貨訂單，以電子業最明顯，在第1季繳出亮麗業績，由上市公司今年首季營收與稅前淨利各較去年同期增18.06%、28.24%亦可窺見軌跡，另外，鑑於第2季、下半年關稅不確定性仍多，因而催動企業加速送件腳步。

觀察公司送件進度，4月依序有中華資安（7765）、聯友金屬、凌航、世紀風電、嘉雨思、達明、邁萪科技、大研生醫等八家，其中光是4月25日便同時有六家送件，創下罕見紀錄。

5月則有松川精密、振大環球、輝創、禾榮科等四家。其中，中華資安、達明、禾榮科等三家是以科技事業條件送件，嘉雨思、聯友金屬則申請創新板。合計4、5月共12家，較去年同期的四件增加兩倍。

若以輔導券商來看，第2季以來，以元大證券送三件居冠，富邦、福邦證券各兩件，排名第二，再來是凱基、華南永昌、永豐金、統一、宏遠等各送件一家。

若加上2月21日富邦證券送件的微程式，今年以來至5月底，累計已有13家公司送件。對照證交所董事長林修銘在今年初開出的IPO送件家數40家（一般板25家、創新板15家），整體達成率超過三成，大致符合進度。