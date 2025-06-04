就市論勢／AI、營造股 伺機布局
盤勢分析
台股過去兩周狹幅震盪，市場動能受基本面、總經環境與川普關稅議題牽制，需留意若短期無法突破，可能回測前波支撐。台灣4月景氣燈號連續第四個月顯示黃紅燈，雖受惠AI應用商機熱絡及提前拉貨效應，製造業銷售量指數分數增加，但信心指標分數下降，另領先指標維持下滑趨勢，顯示後市景氣變數仍大。
投資建議
儘管大盤橫盤整理，但題材與籌碼充沛個股仍具備亮眼表現機會，近期如營建與資產股具高殖利率與低成本土地優勢，成為資金偏好產業。兼具營運穩健及成長性的營造類股正適合做為投資組合中防禦性配置。
此外，全球對AI及高效運算需求強勁，近期HBM3E大規模放量，加上高階AI伺服器組裝良率改善，資料中心與雲端業者資本支出同步回升，供應鏈瓶頸明顯緩解，促使整體出貨節奏加快，需求動能超出預期，能見度亦相對較高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言