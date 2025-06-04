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銅箔基板股 外資按讚

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

里昂最新報告中表示，近期Nitto Boseki（日東紡）宣布旗下複合材料事業部的低階玻纖產品漲價兩成，代表AI伺服器特殊玻纖需求強勁、驅動的高階銅箔基板（CCL）需求強勁。台廠中尤其看好台光電（2383）、台燿，皆給予「優於大盤」評等。

Nitto Boseki宣布自2025年8月1日起，旗下複合材料事業部生產的玻纖產品將調漲20%，以反映成本上升。該事業部生產的玻纖產品主要應用於智慧手機外殼、個人電腦、平板電腦及其他裝置。

里昂預期，Nittobo複合材料事業部占2024財年營收的12%，此次漲價不會直接影響高階CCL產業，這次調漲背後主因，是來自電子材料事業部特殊玻纖（NE／NER／T玻纖）需求強勁，這些玻纖主要用於AI伺服器，導致原本分配給複合材料事業部的產能被擠壓。

里昂指出，玻纖是CCL核心材料，約占其成本20-25%。近期AI需求激增，已導致Nittobo在供應用於AI伺服器與網路設備高階CCL的NE／NER玻纖以及用於AI GPU／ASIC晶片的ABF載板核心層的T玻纖方面，出現供給緊張情況。

里昂認為，這項公告凸顯AI伺服器需求持續強勁，以及玻纖供應趨緊情況，仍對高階CCL廠商持結構性正面看法，包括台光電與台燿分別給予935元、245元。

台光電、台燿在玻纖來源均有良好分散，可在未來可能價格上漲中維持穩定供應。

台光電 伺服器 AI

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