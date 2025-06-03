最純機器人股來了！證交所明後天審廣達、嘉澤小金雞

本周重量級初次申請股票上市審議案接連登場，臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會3日通過英特爾供應鏈散熱模組廠邁科（6831）（邁萪科技股份有限公司）申請案後，接下來還有科技大廠小金雞排隊上陣，包括4日審廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人，5日再審議嘉澤（3533）轉投資15.74％的嘉雨思（6921），以及工控記憶體品牌暨模組大廠凌航（3135）。

邁萪科技通過證交所有價證券上市審議委員會審議後，還需通過董事會、主管機關兩關。依證交所資料，邁萪科技董事長兼公司負責人為趙元山，主要產品為散熱模組，實收資本額6億元，去年稅前純益1.4億元，每股稅後純益1.8元。

證交所５日將審達明機器人，因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳過去點名過的上市櫃公司機器人概念股，大多是零組件或組裝廠，廣達旗下的達明專做整機「協作機器人」（Cobot），被譽為「最純機器人」概念股。根據證交所資料，達明主要產品為工業用協作機器人，董事長為何世池，實收資本額9億元，去年稅前純益1.06億元，每股稅後純益1.04元。

凌航董事長為曾珍，主要產品為DRAM記憶體商品及快閃記憶體商品開發與買賣業務，實收資本額6.8億元，去年稅前純益1.7億元，每股稅後純益2.37元。

另據公開說明書，嘉雨思科技董事長為朱德祥，主要產品為高速訊號傳輸介面的數位類比晶片設計、開發、生產、製造及銷售，實收資本額3億元，去年稅前純益2,285萬元，每股稅後純益0.76元。