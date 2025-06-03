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你丟我撿！外資狠砍這檔金融股 投信卻火力全開買爆

經濟日報／ 記者楊伶雯李慧蘭／台北即時報導
台股3日上漲124.22點，三大法人賣超11.72億元，但出現土洋對作，外資賣超133.54億元，投信卻是買超126.42億元。記者余承翰／攝影
台股3日上漲124.22點，三大法人賣超11.72億元，但出現土洋對作，外資賣超133.54億元，投信卻是買超126.42億元。記者余承翰／攝影

台股3日以21,126.93點收盤，上漲124.22點，三大法人賣超11.72億元，但出現土洋對作，外資賣超133.54億元，投信卻是買超126.42億元，以買賣超個股來看，外資賣超國泰金（2882）9萬9,934張最多，投信買超個股第一名竟也是國泰金，大買12萬6,376張。

台股早盤以21,126.7點開高，台積電（2330）股東會登場，股價卻有點後繼乏力，盤中一度衝達965元，收盤則是上漲4元，收在950元，不過，仍帶動老AI、PCB、散熱等相關類股走強，多檔機器人股也有表現。

另外，金管會兩招救援壽險業，國泰金、中信金（2891）、富邦金（2881）等連袂揚升，集中市場指數一度拉升至21,303.21點，上漲300.5點，不過，中華電（2412）、緯創（3231）、日月光投控（3711）等盤中翻黑，尾盤賣單加重調節鴻海（2317），大盤指數漲點收斂，以21,126.93點收盤。

台股收復5日線，三大法人賣超11.72億元，其中外資賣超133.54億元，連5賣；投信買超126.42億元，連11買；自營商賣超（合計）4.6億元，包含自營商（自行買賣）買超2.92億元、自營商（避險）賣超7.52億元，連2賣。

從三大法人買賣超來看，明顯呈現土洋對作，外資賣、投信買，以外資賣超前十大個股來，金融股占6檔，且賣超前兩名都是金融股，賣超冠軍為國泰金，單日賣超9萬9,934張，其次是賣超中信金6萬1,014張。

聯電及陽明也遭大賣；台積電遭外資連3賣，但調節力道從逾萬張大減至656張，自營商也續賣超354張，投信則是續買超166張。

若以外資買超前十大個股來看，金融股占4檔，且前三名買超個股都是金融股；買超永豐金7萬3,738張最多，其次是買超玉山金5萬6,840張，買超第三名 是第一金，另外， 傳產股的台泥、統一、長榮航等也同獲外資買超。

統計投信買超前十大個股依序是，國泰金、中信金、富邦金、凱基金、聯電、台新金、陽明、元大金、萬海、中租-KY等；買超國泰金12萬6,376張最多，其次是買超中信金10萬7,323張。

從外資、投信買賣超個股來看， 竟是有你丟我撿的情況出現，外資賣超的前兩名與投信買超的前兩名一樣， 都是國泰金及中信金；不過，投信買超的張數都較外資賣超張數來的多；另外，投信賣超永豐金96,194張，為賣超個股冠軍，但永豐金卻是外資買超第一名。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

投信 外資 台股 2882國泰金

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